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軟板廠籌資潮 繼嘉聯益後 台郡送件擬發1.2億美元

鉅亨網2018/03/19 16:16
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蘋果軟板廠嘉聯益科技 (6153-TW) 以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，募集約 29.2 億元資金，已完成募集，現增認股憑證將在明 ( 20) 日上市交易；而台郡科技 (6269-TW) 也正式向證期局送件擬發行 1.2 億美元 ECB(海外可轉換公司債) 籌資。

PCB 全製程廠今年籌資擴廠案以軟板業者最為積極，主要在於針對 5G 通訊應用及細線路等新世代產品的產能擴充規劃，包括嘉聯益及台郡都有市場籌資案。

嘉聯益的籌資案由可成 (2474-TW) 以特定人身分認購 2.97 萬張之後，嘉聯益已宣布完成籌資案。而台郡也將發行 1.2 億美元 (35 億元新台幣) 的海外第三次無擔保轉換公司債 (ECB) 進行市場籌資，台郡科技此次發行 ECB 的籌資案，由元大證券主辦。

台郡已公布去年財報，稅後純益達 30.57 億元，年增 34.35%，每股純益 10.07 元，而因應 5G 、軟板細線路化，已通過資本支出 94 億元計畫，預計 2018 及 2019 年兩年各分別支出一半，分別在高雄市、大陸江蘇省昆山各興建一座新廠。

嘉聯益把握軟板天線訂單翻身契機，辦理現增案籌資並且在台急覓購置大型現有廠房以供設備進駐，以趕上今 (2018) 年的手機市場旺季投產，該公司確定將以 15.7 億元買下位於桃園的桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW) 現有廠房，法人估計，嘉聯並科技本次投資新產能的資金將達到 100 億元以上。

台郡日 K 線圖

 

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