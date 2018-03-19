軟板廠籌資潮 繼嘉聯益後 台郡送件擬發1.2億美元

蘋果軟板廠嘉聯益科技 (6153-TW) 以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，募集約 29.2 億元資金，已完成募集，現增認股憑證將在明 ( 20) 日上市交易；而台郡科技 (6269-TW) 也正式向證期局送件擬發行 1.2 億美元 ECB(海外可轉換公司債) 籌資。

PCB 全製程廠今年籌資擴廠案以軟板業者最為積極，主要在於針對 5G 通訊應用及細線路等新世代產品的產能擴充規劃，包括嘉聯益及台郡都有市場籌資案。



嘉聯益的籌資案由可成 (2474-TW) 以特定人身分認購 2.97 萬張之後，嘉聯益已宣布完成籌資案。而台郡也將發行 1.2 億美元 (35 億元新台幣) 的海外第三次無擔保轉換公司債 (ECB) 進行市場籌資，台郡科技此次發行 ECB 的籌資案，由元大證券主辦。