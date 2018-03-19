思索深澳／燃煤爆爭議　學者籲漲電價才有競爭力

葉光芃強調，2018 全球都在減碳，台灣卻還要擴建燃煤電廠，這是台灣之恥，不僅會影響母嬰、破壞生態，去年李應元參加氣候變遷會議，認為全世界不要忘記台灣，要分享台灣經驗，「今年若還要再去，要分享甚麼經驗？」

深澳電廠環評過關，引發諸多爭議，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃 19 日表示，台灣目前缺電根本不是因為沒有興建燃煤電廠或是擁核，最根本的原因就是政府沒有推廣節電政策，讓民眾缺乏誘因節電，有時候，適度的調整電價，反而能讓台灣的競爭力更強，同時又能達到節電效果。

葉光芃受訪指出，所謂「乾淨的煤」，燃燒後所造成的汙染根本沒有政府說的這麼少，依照中興大學環工系教授莊秉潔研究的結果，依然還是天然氣的火力發電廠較為乾淨，如果真如政府所說「乾淨的煤」能源效率這麼高的話，為何還會使用成本較高的天然氣發電。



▲中興大學環工系教授莊秉潔研究發現，就算是超超臨界的燃煤機組，所產生的廢氣仍然高於天然氣發電機組。（圖／翻攝自莊秉潔臉書）

葉光芃進一步說明，英國工業革命，讓這個國家成為第一個使用煤來產生能源的國家，歐洲好幾個國家也都是歷史悠久的燒煤產能國家，若說使用超超臨界的機組加上「乾淨的煤」就能讓汙染降到跟天然氣發電一樣，為何這些國家還要繼續減碳？

就連法國燃煤火力發電占全國約 25% 的電力，遭受各國抨擊，最後法國總統馬克宏不得不出面保證 2021 年全面禁止燃煤發電，「身為歷史悠久的燃煤大國怎麼可能不知道所謂『乾淨的煤』和超超臨界機組？但他們還是遵照巴黎氣候協定來減碳、禁止燃煤。」

葉光芃還以德國為例，德國目前只剩下 5% 的電力是由燃煤發電提供，但他們仍一步步的繼續減碳，直到無碳為止。有官員說，若因缺電調整電價，將使台灣競爭力下滑，但葉光芃反駁，德國為了實現無碳目標，電價是台灣人的好幾倍，「難道德國的競爭力會低於台灣嗎？」

語氣一轉，葉光芃強調，其實台灣根本不需要蓋燃煤電廠，也不需要擁核，因為這些都是治標不治本，最重要的是政府應該推動完整的節電政策，適時的調整電價，台灣的競爭力反而會比以前更強，「台灣的電價就是太便宜了，沒有任何誘因讓大家去意識到節電的重要性。」

為何電價調漲反而提升競爭力？葉光芃解釋，電價的調漲，才會促進產業的轉型，讓那些整天不知節電的企業好好思考節電的重要性與產品的綠能特性，進而帶動民眾綠能意識。例如工廠製作一台綠能電風扇或省電燈泡，雖然原始成本較高，但更為省電，精打細算的民眾自然會因為「省電」誘因，轉而購買這些綠能產品，進而達到節電功效，當全民都有節電意識時，怎麼可能還有缺電情況發生？

葉光芃呼籲，政府與其強行通過環評、興建燃煤電廠，讓台灣用空氣汙染換取能源，不如趕快思考全面性的節電政策，適時的調整電價、釋出節電誘因，才是台灣目前解決能源緊缺的根本方法。