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中央社

楊曉渡掌國監委 章立凡：仍是中紀委附屬

中央社2018/03/19 16:21
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北19日電）香港明報今天報導，中國大陸知名歷史學者、時政評論員章立凡表示，楊曉渡以中紀委副書記身分升任中國國家監察委主任，意味監察委仍屬中紀委的一個附屬，這符合「黨管一切」的原則。

章立凡指出，監察部變監察委不像此前外界想像的成為「正國級」部門，變化也僅僅是擴大了監管面。以北京市為例，原只有20多萬公務員在監管之下，現在這個數字上升至100萬。

報導指出，楊曉渡在中國人大、政協兩會「部長通道」上，曾以監察部部長的身分，向外界闡述他對監察委的期待，已透露出他出掌國監委的蛛絲馬跡。

當時楊曉渡表示，以前黨紀對黨員幹部的監督已實現全覆蓋。但除了黨員幹部和公務員，還有一個廣闊的行使公權力的公職人員的地帶，「我們將對這個空白地帶，運用國家監察法的授權，進行監督調查和處置，用國家監察的方式把這個地段監管起來了」。

習近平2007年擔任中共上海市委書記時，楊曉渡是市委常委、統戰部部長。作為習近平的下屬，楊被視為「習家軍」成員。

明報報導，由於在中國各省陸續組建的監察委中，主任一職都由紀委書記兼任，楊曉渡當選可能會改變未來地方監察委的運作模式。

報導說，中國憲法修正案11日通過後，國家監察委獲得憲法的地位；而中國監察法草案預料將在20日人大會議上表決通過。首任國監委主任楊曉渡雖躋身「國家領導人」行列，仍要等20日後才能真正做到「有法可依」。（編輯：馮昭/林克倫）1070319

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