陸對台措施 民調：4成民眾認為統戰

台灣民意基金會今天舉行「內閣改組、兩岸關係與總統聲望」全國性民調發表會，有41.9%民眾認為該項措施是「中共統戰措施，對台灣沒有實質好處」，但也有30.1%民眾認為是「中共善意行為，有助兩岸關係改善」，另外則有28%民眾沒意見或不知道。

（中央社記者呂欣憓台北19日電）中國大陸推出「對台31項措施」，民調顯示，約4成民眾認為該項措施是中共統戰措施，對台灣沒有實質好處，但同時有約3成民眾認為這是中共善意行為，有助兩岸關係改善。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民調顯示，儘管目前在台灣對中國這項政策措施存疑者較多，但仍有多達3成的人正面看待，表示即使是中國軟硬兩手的統戰招式，仍有3成台灣人樂見，後續效應不可掉以輕心。

對於總統蔡英文兩岸政策表現，民調顯示，有32.6%民眾滿意、57.3%民眾不滿意，4.2%沒意見。游盈隆說，對蔡總統兩岸表現，滿意者略升1.8個百分點，不滿意者也略降2.3個百分點，但整體而言，台灣人對蔡總統兩岸表現仍就貶遠多於褒。

另外，在統獨傾向上，有38.3%認為台灣未來要獨立、24.1%認為維持現狀，20.1%認為兩岸要統一。游盈隆說，這打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思，對兩岸關係的未來有重大意涵。

此外，民調顯示，47.1的民眾不贊同總統蔡英文處理國家大事的表現，高於贊同的民眾。游盈隆分析，這代表蔡總統「二次執政困境」的到來。

對此，總統府發言人林鶴明回應表示，過去這一年，在新政府以及全體國人的共同努力下，國家的各項重要經濟指標，都持續正向發展，重大改革也都順利推動，整體而言，國家正告別多年停滯，至於所謂的民調各自不同，參考意義不一，我們沒有進一步的評論。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在3月11日至13日以全國住宅電話為抽樣架構，對20歲以上成年人做抽樣，有效樣本為1072人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。（編輯：李淑華）1070319