李明哲被抓周年遇上對台措施 滕彪：台需警惕

他接受中央社記者採訪表示，台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲是這麼低調的人權工作者，還被以「顛覆國家政權罪」重判5年刑期，這就是中共對台灣人的恐嚇，也藉此恐嚇其他想在中國推動民主的國家，並給中國境內NGO界和議論時政人士警告。

曾是中國維權律師的滕彪目前流亡美國，今晚來台參加李明哲救援大隊舉辦的「明哲之夜」活動，將對談「台灣與中國民主——由李明哲談起」。

（中央社記者張淑伶台北19日電）今天是李明哲被大陸當局抓捕一周年。美國紐約大學訪問學者滕彪說，「胡蘿蔔加大棒」一直是中共合而為一的政策，台灣面對日前大陸公布看似利好的31項對台措施，必須非常警惕。

他認為，從中共在國內對言論和公民社會持續收緊管制來看，未來還會有類似李明哲的案例，作為大陸方面對兩岸關係的籌碼。

作為「胡蘿蔔加大棒」的另一部分，中共在2月底提出「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，滕彪十分肯定行政院將這原先被稱為「惠台」的措施正名為「對台31項措施」，因為這些措施固然有對雙方有益的部分，但對岸的主要目的還是經濟統戰，而非給予台灣方面更多的機會。

他說，尤其在與教育、影視、出版等與文化相關領域的政策，台灣必須非常警惕。要進入大陸的電影電視和出版品都必須經過審查，中共新政策放寬准入所鼓勵的，一定是對共產黨形象有好處或無涉政治與意識形態的內容。

比如台灣的學術人才和專業人才可申請大陸的千人計畫、萬人計畫，台灣人可申報大陸的學術研究基金，滕彪說，相關研究的結論不可能是不利於中共總書記習近平執政或形象。

滕彪認為，從這個角度來說，大陸對台31項措施也是一種「銳實力」的展現。也就是中國不惜花費鉅資、運用各種手段在世界各地營造公共輿論和觀念。

但不管是軟實力、硬實力還是銳實力，他認為重要的是去識別這是一種什麼樣的力量，而中共要推動的顯然不是自由民主與人權價值。

至於台灣能如何反制，他說，全世界主要民主國家都面臨類似難題，他們因為忌憚中國的市場和國際地位，而不願意在人權議題上得罪中國；台灣除了要在人才和產業政策上努力，也有必要讓民眾知道對岸的措施會有哪些不利的影響，而「正名」措施就是第一步。（編輯：周慧盈）1070319