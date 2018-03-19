國有林地挖採龜甲石 2嫌遭保七警法辦

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）兩名男子在台中與南投交界的國有林班地發現珍貴龜甲石，破壞樹根挖取，雖然石頭不歸為森林主、副產物，但兩嫌未經許可開挖國有林地，保七警逮人後依違反森林法等罪嫌法辦。

警政署保安警察第七總隊第六大隊日前接獲林務局南投林區管理處通報，埔里事業區國有林班地許多林木樹根遭人為破壞，但樹木卻未被盜伐取走，警方經調閱道路監視器，發現設籍台中市40多歲的林姓、詹姓男子涉有重嫌，前往兩人住家查獲23顆龜甲石。

保七總隊第六大隊副大隊長陳育晏今天指出，林姓和詹姓兩名犯嫌發現這處國有林地有珍貴龜甲石，為竊取石頭，進而破壞、斬斷生長盤結石頭上方的樹根，使樹木可能枯死，員警除查獲23顆、總重約17公斤龜甲石，也在犯案地點草叢起出十字鎬、釘耙等做案工具。