NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈日式內灣派出所遷建　保存古蹟吸睛自己做主　中市府推動參與式預算理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

驚人的預估本益比：FAANG風險開始浮現

鉅亨網2018/03/19 16:28
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《Zerohedge》報導，雖然近幾個月市場中許多產業的股價波動都在提升，但很大程度上華爾街的科技寵兒是在上漲的單行道行駛：如 FAANG 的蘋果 Apple (AAPL-US)、臉書 Facebook (FB-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌 Google (GOOGL-US)。

在過去一年中他們的集體市值增長了 40% 以上，達到 3 兆美元，驚人的市額佔納斯達克 Nasdaq 綜合指數的 25%。蘋果（900 萬美市值）和亞馬遜（760 億美元市值）也正在競爭，看哪家公司首次達到歷史上 1 兆美元的市值。

FAANG 股佔 Nasdaq 約 25% 市佔 / 圖：Zerohedge
FAANG 股佔 Nasdaq 約 25% 市佔 / 圖：Zerohedge

然而，這些優質龍頭股最近才被大多數投資者視為風險較小的產業，卻在過去一週出現了一些意想不到的「拖累」，一些分析師警告，投資者如依賴這一小部份的股票將加劇了大幅下滑的風險。

《彭博》資料預測顯示，

亞馬遜：2018 non-GAAP 每股收益為 16.75 美元; 2018 年調整淨收入為 75.6 億美元。預估本益比 189.9 倍


Netflix：2018 non-GAAP 每股收益為 3.07 美元; 2018 年調整淨收入為 14.35 億美元。預估本益比 116.4 倍


谷歌：2018 non-GAAP 每股收益為 12.11 美元; 2018 年調整淨收入為 85.5 億美元。預估本益比 27.3 倍


臉書：2018 non-GAAP 每股收益為 8.388 美元; 2018 年調整淨收入為 246.5 億美元。預估本益比 25.6 倍


蘋果：2018 non-GAAP 每股收益為 11.51 美元; 2018 年調整淨收入為 585 億美元。預估本益比 15.5 倍

這 5 家公司預計 2018 年調整後的淨收入將超過 1000 億美元（按照 GAAP 計算，數字更低），其中大部份收入是來自廣告。這意味著，作為科技業的代表，這 5 家公司現在整體以 30 倍的未來本益比交易著，顯然不便宜。

FAANG 股價未來本益比太高 / 圖: Zerohedge
FAANG 股價未來本益比太高 / 圖: Zerohedge

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 最近也表示，科技股是華爾街最「擁擠的交易」- 亞馬遜、臉書、和谷歌為 4 大對沖基金最熱愛持有股票佔了 3 席。當時機好時，一切繼續成長，但如投資人情緒發生變化時，「對沖基金」若開始實行撤離，一些股票即可能遭到大舉拋售、獲利了結。

基金內含股票明細 / 圖：高盛
基金內含股票明細 / 圖：高盛

可以肯定的是，投資者被這些股票吸引是有理由的：去年亞馬遜的營收成長了 31% 至 1780 億美元 - 儘管利潤率較低 - 而分析師預計 Netflix 平均營收也將增加了一倍多，已營收而非利潤做股價的估算。

然而，美聯準會 Fed 的預期利率上調，將於週三（21 日）再次發布一擊，可能不會對科技公司產生如此強烈的影響。可以肯定的是，一些早期的警告已經出現。在聯準會最近 4 次升息之後的 5 個會期內，S&P 500 科技指數下跌 0.3%。

目前的問題在於未來本益比，科技類股的平均未來本益比為 20 倍左右，而 S&P 500 的平均未來本益比也落在 17 倍上下。「如果你現在問任何人，如果它是一個企業主，他們會說他們害怕亞馬遜。如果他們是一個投資者，他們會告訴你，亞馬遜永遠在漲」，Double Diamond 投資總監 Andrew Bodner 提道。

同時，投資人對被動管理的指數型基金過度依賴也增加了科技股的上漲，因為這些基金大部份都納入了 S&P500 指數和其他指數，意味著資金還是會進入 FAANG 股。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字本益比亞馬遜谷歌淨收入faangnetflix蘋果apple股票fangheadline
業界首創以地震規模為理賠門...衝台股量能 券商公會提當沖...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan