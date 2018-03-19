驚人的預估本益比：FAANG風險開始浮現

在過去一年中他們的集體市值增長了 40% 以上，達到 3 兆美元，驚人的市額佔納斯達克 Nasdaq 綜合指數的 25%。蘋果（900 萬美市值）和亞馬遜（760 億美元市值）也正在競爭，看哪家公司首次達到歷史上 1 兆美元的市值。

《Zerohedge》報導，雖然近幾個月市場中許多產業的股價波動都在提升，但很大程度上華爾街的科技寵兒是在上漲的單行道行駛：如 FAANG 的蘋果 Apple (AAPL-US)、臉書 Facebook (FB-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌 Google (GOOGL-US)。

FAANG 股佔 Nasdaq 約 25% 市佔 / 圖：Zerohedge

然而，這些優質龍頭股最近才被大多數投資者視為風險較小的產業，卻在過去一週出現了一些意想不到的「拖累」，一些分析師警告，投資者如依賴這一小部份的股票將加劇了大幅下滑的風險。

《彭博》資料預測顯示，

亞馬遜：2018 non-GAAP 每股收益為 16.75 美元; 2018 年調整淨收入為 75.6 億美元。預估本益比 189.9 倍

Netflix：2018 non-GAAP 每股收益為 3.07 美元; 2018 年調整淨收入為 14.35 億美元。預估本益比 116.4 倍

谷歌：2018 non-GAAP 每股收益為 12.11 美元; 2018 年調整淨收入為 85.5 億美元。預估本益比 27.3 倍

臉書：2018 non-GAAP 每股收益為 8.388 美元; 2018 年調整淨收入為 246.5 億美元。預估本益比 25.6 倍

蘋果：2018 non-GAAP 每股收益為 11.51 美元; 2018 年調整淨收入為 585 億美元。預估本益比 15.5 倍

這 5 家公司預計 2018 年調整後的淨收入將超過 1000 億美元（按照 GAAP 計算，數字更低），其中大部份收入是來自廣告。這意味著，作為科技業的代表，這 5 家公司現在整體以 30 倍的未來本益比交易著，顯然不便宜。

FAANG 股價未來本益比太高 / 圖: Zerohedge

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 最近也表示，科技股是華爾街最「擁擠的交易」- 亞馬遜、臉書、和谷歌為 4 大對沖基金最熱愛持有股票佔了 3 席。當時機好時，一切繼續成長，但如投資人情緒發生變化時，「對沖基金」若開始實行撤離，一些股票即可能遭到大舉拋售、獲利了結。

基金內含股票明細 / 圖：高盛

可以肯定的是，投資者被這些股票吸引是有理由的：去年亞馬遜的營收成長了 31% 至 1780 億美元 - 儘管利潤率較低 - 而分析師預計 Netflix 平均營收也將增加了一倍多，已營收而非利潤做股價的估算。

然而，美聯準會 Fed 的預期利率上調，將於週三（21 日）再次發布一擊，可能不會對科技公司產生如此強烈的影響。可以肯定的是，一些早期的警告已經出現。在聯準會最近 4 次升息之後的 5 個會期內，S&P 500 科技指數下跌 0.3%。

目前的問題在於未來本益比，科技類股的平均未來本益比為 20 倍左右，而 S&P 500 的平均未來本益比也落在 17 倍上下。「如果你現在問任何人，如果它是一個企業主，他們會說他們害怕亞馬遜。如果他們是一個投資者，他們會告訴你，亞馬遜永遠在漲」，Double Diamond 投資總監 Andrew Bodner 提道。

同時，投資人對被動管理的指數型基金過度依賴也增加了科技股的上漲，因為這些基金大部份都納入了 S&P500 指數和其他指數，意味著資金還是會進入 FAANG 股。