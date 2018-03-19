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中央社

落實直接民主 中市府推參與式預算

中央社2018/03/19 16:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）為落實直接民主，台中市政府推動參與式預算，台中市長林佳龍鼓勵市民踴躍參與，體現直接民主的核心價值，也讓民主教育向下扎根，林佳龍說「自己的預算，自己來決定！」

「台中市參與式預算第一階段網路票選活動宣傳記者會」今天在台中高工舉行，林佳龍出席記者會，觀賞簡介影片、聆聽說明，並與學生共同實際操作i-Voting投票，鼓勵市民參與。

「自己的預算，自己來決定！」林佳龍表示，台中市是台灣第一個以行政區域推動參與式預算的地方政府，104年度在中區試辦，之後擴大至山、海、屯區，至今已有30個提案，其中一半以上已經執行完成。

林佳龍指出，透過市民提案、討論、投票的過程落實審議式民主，體現直接民主的核心價值，鼓勵大家積極參與、自己做主。參與式預算推動民主向下扎根，希望同學們從生活中關心周邊環境，體現民主教育精神。

台中市民政局長周永鴻表示，南區及東勢區共有25個市民提案，從19日至25日進行第一階段網路票選，只要年滿16歲的台中市民均可參與。

第二階段將於4月2日至8日進行網路票選，由設籍於南區及東勢區且年滿16歲的市民投票，最後選出每區6個提案，將交由市府權責機關執行。（編輯：張銘坤）1070319

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