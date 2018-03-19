NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈日式內灣派出所遷建　保存古蹟吸睛自己做主　中市府推動參與式預算理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

陳鴻斌案 立委要求司法院月內提改善報告

中央社2018/03/19 16:30
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王揚宇台北19日電）前法官陳鴻斌改判案引來各界批評，多名立委今提臨時提案，要求司法院在一個月內提相關改善報告；司法院今天公布本案再審判決書，司法院秘書長呂太郎今也赴立院說明改革作為。

立法院司法及法制委員會今天請呂太郎、法務部長邱太三等人進行專案報告，說明「如何建立司法體系的性別友善工作環境，杜絕職場性騷擾」。

多名立委質疑，職務法庭法官性別比例失衡，本案受命法官陳志祥在判決書未完成前，就上媒體對社會大眾說明，重傷司法公信力，非常不妥。

此外立委吳志揚等人提案，鑒於陳鴻斌改判案引發社會大眾爭議，為符合推動有感司法改革，要求司法院在一個月內提出改善報告。

呂太郎說，為使第一審職務法庭判決更具多元觀點、提升職務法庭公信力，將研議第一審職務法庭成員有法官以外人員加入的可行性，涉及性別議題的案件，研議職務法庭成員組成要合乎一定的性別比例，希望在這個會期把法官法修正草案送進立院審議。

呂太郎表示，司法院將修訂法官及其他同仁在職進修規定，明定每年應接受一定時數有關性別平權課程教育，也會請法官學院持續開設相關課程，強化同仁性別平權意識。

呂太郎也指出，本案判決書已公布上網，會檢視這段期間陳志祥接受採訪的發言內容，是否有違反法官倫理等到哪個程度。

邱太三部分，與會委員多聚焦在保外就醫的前總統陳水扁，17日出席兒子陳致中的造勢晚會時上台，是否違規、踩紅線，不把法務部、中監放在眼裡；邱太三表示，台中監獄應該會在這天就蒐集的資料、調查的事實，由審查小組來針對調查結果，作出相對應處置，而所做的決定應該會對外說明。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。（編輯：李亨山）1070319

落實直接民主 中市府推參與式預南韓敦促北韓 釋放被扣的...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan