陳鴻斌案 立委要求司法院月內提改善報告

此外立委吳志揚等人提案，鑒於陳鴻斌改判案引發社會大眾爭議，為符合推動有感司法改革，要求司法院在一個月內提出改善報告。

多名立委質疑，職務法庭法官性別比例失衡，本案受命法官陳志祥在判決書未完成前，就上媒體對社會大眾說明，重傷司法公信力，非常不妥。

立法院司法及法制委員會今天請呂太郎、法務部長邱太三等人進行專案報告，說明「如何建立司法體系的性別友善工作環境，杜絕職場性騷擾」。

（中央社記者王揚宇台北19日電）前法官陳鴻斌改判案引來各界批評，多名立委今提臨時提案，要求司法院在一個月內提相關改善報告；司法院今天公布本案再審判決書，司法院秘書長呂太郎今也赴立院說明改革作為。

呂太郎說，為使第一審職務法庭判決更具多元觀點、提升職務法庭公信力，將研議第一審職務法庭成員有法官以外人員加入的可行性，涉及性別議題的案件，研議職務法庭成員組成要合乎一定的性別比例，希望在這個會期把法官法修正草案送進立院審議。

呂太郎表示，司法院將修訂法官及其他同仁在職進修規定，明定每年應接受一定時數有關性別平權課程教育，也會請法官學院持續開設相關課程，強化同仁性別平權意識。

呂太郎也指出，本案判決書已公布上網，會檢視這段期間陳志祥接受採訪的發言內容，是否有違反法官倫理等到哪個程度。

邱太三部分，與會委員多聚焦在保外就醫的前總統陳水扁，17日出席兒子陳致中的造勢晚會時上台，是否違規、踩紅線，不把法務部、中監放在眼裡；邱太三表示，台中監獄應該會在這天就蒐集的資料、調查的事實，由審查小組來針對調查結果，作出相對應處置，而所做的決定應該會對外說明。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。（編輯：李亨山）1070319