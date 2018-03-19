許乃文好人緣　高雄九位立委輪番站台

高雄民進黨市議員初選今天開始，各參選人無不動用所有資源及關係邀請立委幫忙站台。19日趙天麟及邱議瑩分別陪同站街頭及車隊掃街，讓許乃文成為這次高雄民進黨議員初選中最高人氣的參選人。許乃文自從去年11宣布參選後，陳菊市長率先站台出席競選總部成立大會，對外界宣告許乃文是她前鎮小港唯一的子弟兵，擁有11年豐富的行政經歷，期待在地的鄉親可以給年輕人一個服務的機會。直至今日，五個月的時間，高雄市十一個立委已有九個立委站出來相挺，其中賴瑞隆、劉世芳、鍾孔炤出席最多場活動。

許乃文表示，非常感謝趙天麟及邱議瑩立委在最後關頭來助選，也非常感謝其他立委這段期間不分派系來幫自己站台。許乃文認為，地方的發展勢必要延續中央的政策，期許自己未來能夠扮演前鎮小港的小桶窟，讓立委與議員合作，中央與地方聯繫，落實自己提出的「拚經濟、好空氣、能養育」三大政策。

有部分立委也幫同選區的其他候選人站台，但許乃文表示，好的人才大家都會願意推薦，自己是這選區唯一的在地囝仔，絕對經得起考驗，儘管自己是前鎮小港的參選新人，但他相信前鎮小港的民眾會替民進黨選出最適合服務地方的參選人。