衝台股量能 券商公會提當沖降稅延長等3政策

簡鴻文指出，當沖降稅立法院即將審核的版本為延長 3 年，但券商公會希望至少延長 5 年的時間，目前正積極爭取中。他也強調，當沖降稅實施後，去 (2017) 年明顯刺激台股量能，而當沖降稅延長至 4 月 27 日屆滿，時間也已經快到了，希望該案立法院能盡快通過，並讓當沖降稅成為常態性的政策。

此外，簡鴻文表示，除了當沖降稅外，今年券商公會也會爭取權證避險部位降稅，從現行千分之三降至千分之一；另也會推動逐筆交易，預估逐筆交易上路後，可望帶動台股量能增加 2 至 3 成，



不過，簡鴻文說，逐筆交易政策推動，除了軟硬體需要升級外，頻寬也要從現行的 8M 提升至 40M 才能因應，同時也需進行投資人教育宣導，因此推動還需要時間。

簡鴻文強調，逐筆交易的優勢，就是交易價格較合理，較容易買到均價，惟中小型券商成本壓力大，希望主管機關可擬定協助中小型券商的方案。