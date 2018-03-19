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詩人洛夫剛出新詩集 尚有情詩集未出

中央社2018/03/19 16:34
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北19日電）詩人洛夫今天過世，3日他才出席詩集「昨日之蛇」新書發表會，遠景出版社總編輯葉麗晴說，當天洛夫必須靠氧氣筒支撐，而洛夫還有一本情詩即將完稿，可惜來不及出版。

詩人洛夫今晨過世，享年91歲。洛夫生前出版最後一本詩集「昨日之蛇」，3日才在飛頁書餐廳舉行新書發表會。葉麗晴今天接受中央社訪問時表示，當天有不少文壇好友前往祝賀，但洛夫身體不好，「才一上台說話，就急著要拿氧氣筒」，最後葉麗晴改變發表會模式，邀請在坐讀者向洛夫自我介紹。

那場新書發表會包括作家林煥彰、新象文教基金會創辦人許博允等都出席，粉絲們各自報上姓名並大聲說：「洛老，我是你的鐵粉」，就連洛夫的太太陳瓊芳都難得大喊：「我不是鐵粉，是你的鋼粉。」

在場有來自台灣、中國大陸的粉絲約80多人，最後全都起立向洛夫致敬。葉麗晴說，如今想起來，「那天有如向洛夫做最後的致敬」，場面溫馨感人，這也是洛夫最後一次在公開場合露面，發表會隔天，洛夫就住進醫院。

葉麗晴說，今早她撥電話到洛夫家，起初一直沒人接，撥了好幾通，陳瓊芳才接起電話，話筒那端聲音沈重，緩緩地說著：「老師走了，他還記得，妳要帶他去吃牛排。」讓葉麗晴忍不住淚崩。

葉麗晴表示，2014年前遠景出版洛夫的「唐詩解構－洛夫的唐韻新鑄藝術」，當時便和洛夫夫婦成為忘年之交，葉麗晴後來開「飛頁書餐廳」，洛夫二話不說，在加拿大用書法為書店寫招牌，第二天就用國際快遞送到台灣。

葉麗晴表示：「洛夫年輕時也曾開過一間類似的書店，結合餐飲、咖啡和書，但一年就結束，老師要我繼續開下去。」即使飛頁書餐廳賠本經營，她說：「但老師這樣交代，我要繼續做下去，因為招牌是老師幫我寫的。」

洛夫最新的詩集「昨日之蛇」，內容圍繞談動物，似乎是返璞歸真，葉麗晴認為：「洛夫把自己和動物連在一起，也是描述人最終要回歸到大自然，當中有很多哲思。」

葉麗晴表示，洛夫即便到90歲仍不停創作，3日發表會上，陳瓊芳曾透露洛夫不只「昨日之蛇」，還有一本「情詩集」即將完稿，當時陳瓊芳還笑說：「會催促洛老趕快寫」，如今隨著洛夫過世，這些情詩已成遺作，是否出版仍未定。（編輯：梁君棣）1070319

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