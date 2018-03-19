曾視為偶像　段宜康：李敖絕不該受到褒揚

知名作家李敖日前病逝台北榮總，享壽 83 歲，各界紛紛表達哀悼，不過民進黨立委段宜康今（19）日說，李敖當然會在歷史留名，但他不斷公開傷害台灣、傷害中國大陸民主運動，「李敖這個人，絕不該受到褒揚」。

段宜康表示，他國中時就開始讀李敖的文章，雖然那時候文星書店早就停業，但因為爸爸和蕭孟能有些往來，所以家裡收著差不多完整的文星雜誌。雖然對李敖和徐復觀、胡秋原的筆戰實在不知所云，但青澀年華的他，相當佩服李敖的大膽、叛逆、犀利，實在到了五體投地的地步。

段宜康指出，除了讀過李敖的文章，他和李從來沒有互動，直到 2004 年，他在台北市南區競選立委連任時，李敖也以無黨籍身份在同選區投入選戰。應選 10 席，結果李敖以第 10名 當選，段宜康是第 11 名落選。當時他的敗選感言就說，「能敗於少年時期的偶像之手，是我的榮幸」，這也是他人生中，和李敖僅有的交會。