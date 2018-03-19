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政治

曾視為偶像　段宜康：李敖絕不該受到褒揚

記者林仕祥／台北報導2018/03/19 16:50
▲民進黨立委段宜康表示，李敖當然會在歷史留名，但他不斷公開傷害台灣、傷害中國大陸民主運動，「李敖這個人，絕不該受到褒揚」。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨立委段宜康表示，李敖當然會在歷史留名，但他不斷公開傷害台灣、傷害中國大陸民主運動，「李敖這個人，絕不該受到褒揚」。（圖／NOWnews資料照）

知名作家李敖日前病逝台北榮總，享壽 83 歲，各界紛紛表達哀悼，不過民進黨立委段宜康今（19）日說，李敖當然會在歷史留名，但他不斷公開傷害台灣、傷害中國大陸民主運動，「李敖這個人，絕不該受到褒揚」。

段宜康表示，他國中時就開始讀李敖的文章，雖然那時候文星書店早就停業，但因為爸爸和蕭孟能有些往來，所以家裡收著差不多完整的文星雜誌。雖然對李敖和徐復觀、胡秋原的筆戰實在不知所云，但青澀年華的他，相當佩服李敖的大膽、叛逆、犀利，實在到了五體投地的地步。

段宜康指出，除了讀過李敖的文章，他和李從來沒有互動，直到 2004 年，他在台北市南區競選立委連任時，李敖也以無黨籍身份在同選區投入選戰。應選 10 席，結果李敖以第 10名 當選，段宜康是第 11 名落選。當時他的敗選感言就說，「能敗於少年時期的偶像之手，是我的榮幸」，這也是他人生中，和李敖僅有的交會。

段宜康強調，要說李敖的天份、才氣極高，治學、文字、口語的能力極強，大概也沒什麼人有不同意見，但李敖一輩子「處理別人財物」，包括侵奪蕭孟能家産，到了惡名昭彰的地步，到後來吹捧一國兩制、為大陸政府美化「六四慘劇」，「在在都很讓我們曾經視之為偶像的人痛心疾首」。

段宜康認為，李敖的狂、傲、挑戰威權，是經過算計的，李敖當然會在歷史留名。但此人不斷公開傷害台灣、傷害大陸民主運動，李敖這個人，絶不該受到褒揚。
 

關鍵字李敖段宜康蕭孟能一國兩制六四慘劇偶像
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