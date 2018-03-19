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美元指數周一上揚 日元攀更高 投資人憂日本寬鬆政策

鉅亨網2018/03/19 16:40
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美元指數周一走高，主因是美國聯準會本周即將開會，交易員認為升息 4 次的可能性上升。但日元走勢更強，部分原因來自日元的傳統避險特性，另外日本政局的變化，也帶來日元走高。

周末的日本民調結果顯示，日本首相安倍晉三的支持度急降，已跌至 38.7%，較月初大跌 9.4 個百分點。《路透》報導，在民意大跌之後，安倍能否繼續推動寬鬆政策在內的各項措施，也遭到質疑。

在周一的談話中，安倍承擔民調下滑的責任，但否認他或他的妻子在「森友學園」案中出面干涉。

美元指數周一上漲 0.1%，報 90.297，受益於強勁的增長數據，特別是美國 2 月工業生產激增。在數據強勁下，市場對周三召開的 Fed 政策會議的升息次數預期升高，相信點矩陣的結果有望是今年升息 4 次，高於去年 12 月時的 3 次。

升息前景通常會支持貨幣升值，因為較高的利率能夠吸引資金。但另一方面，美國近日的政治頭條引起關注，在川普的關稅及保護主義之下，投資人擔心這可能破壞美國及全球經濟。

受此影響最直接的是加拿大，他們面臨北美自由貿易協議重談的風險。加元周一跌至 1 美元兌 1.3123 加元，是去年 6 月以來的新低。

巴克萊東京分析師 Shinichiro Kadota 表示，多數分析師認為，如果安倍不得不辭職，日元將會上漲，因為先前日元的貶勢，有很大幅度來自他推動的超寬鬆政策。

美元兌日元周一下挫 0.2%，報 105.74，朝 3 月 2 日所創下，16 個月的低點 105.24 邁進。　

美元兌日元走勢

 

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