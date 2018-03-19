發霉麵包送育幼院　麵包店老闆嗆「有東西吃還挑」

「發霉的麵包，可不可以別再送到育幼院？」王浩宇發文指出，日前聽到育幼院院長的抱怨，雖然「愛心人士」送「剩食」變多，但有許多人會將夾得零零散散的糕點、壽司裝成一袋，直接丟在育幼院門口，食物全黏成一團，還有附近麵包店會將整袋發霉的麵包送過來。

桃園市議員王浩宇昨（ 18 ）日在臉書「我是中壢人」 PO 文表示，日前有育幼院的院長與他閒談，提及雖然有許多「善心人士」會將「剩食」送給育幼院，但有些食物送來時已經發霉，客氣地反應後，竟還遭對方嗆聲：「不是很窮沒錢嗎？有東西吃還挑？」讓院長相當無奈。王浩宇也感慨地表示「別人的孩子，也是孩子！」

院長與對方溝通是否能夠送新鮮一點的麵包？竟遭對方反嗆「不是很窮沒錢嗎？有東西吃還挑？」院長也透露，有許多人打著「愛心」的名義將剩食送來，但這些剩食是臭酸掉的飯菜、過期的牛奶等等，讓院方相當困擾。

除了剩食之外，育幼院有時還會收到破掉的襪子或是捲成一團的舊衣服，更誇張的是，甚至收過情趣內衣，讓院方不知道該如何是好。

王浩宇表示「雖然育幼院的孩子沒有父母，物資有時會缺乏，但他們就像一般的孩子一樣需要營養、健康及新鮮的食物，也需要被尊重，大家發揮愛心的時候，是需要先篩選品質，不要造成育幼院的困擾。」

▲市議員王浩宇公開呼籲不要將發霉的食物送到育幼院。翻攝自我是中壢人臉書