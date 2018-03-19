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中央社

陸社會新鮮人創新高 二三線城市忙疏導

中央社2018/03/19 16:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海19日電）中國大學畢業生人數今年將跨越800萬門檻。在一線城市控制人口成長背景下，二、三線城市祭利多分流畢業生，有城市每月補助每人人民幣1500元（新台幣約7011元）以下津貼。

被通稱為中國大學生的普通高校畢業生，主要指大學的學士、碩士與博士，以及高等專科或職業學校（台灣稱專校）等學歷畢業生；2017年的普通高校畢業生為795萬人，2016年則是765萬人。

綜合中新網等陸媒報導，中國的大學畢業生人數今年將達到820萬，再創新高。如何消化這批勞動力，成了官方的當務之急，今年的中國政府工作報告明確把「著力促進就業創業」作為2018年工作任務之一。

但畢業生要在一線城市工作並不容易，除生活成本高以外，目前北京、上海、廣州、深圳都在控制人口成長，以上海為例，常住人口到2035年控制在2500萬人左右，但截至2017年底，上海全市常住人口已達2418.33萬人。

在中國有意疏解大城市人口、促進城鄉發展的政策引導下，面對820萬人的龐大求職人口，從中國國家到地方相繼頒布多項政策，其中最具吸納人才本錢與空間的二、三線城市祭利多最大方。

長沙對到當地工作的博士、碩士、大學等全日制畢業生，兩年內分別發放每年1.5萬元、1萬元、0.6萬元租房和生活補貼；博士、碩士畢業生在長沙工作並首次購房的，分別給予6萬元、3萬元購房補貼。

鄭州先前推出「智匯鄭州」人才新政。按相關政策，2017年1月1日後畢業、在鄭州市域內落戶、繳納社會保險滿3個月並符合「智匯鄭州」人才政策規定條件的青年人才，均可申請生活補貼。

其中，新引進落戶的博士、35歲以下的碩士研究生、大學畢業生和技工院校預備技師，3年內按每人每月1500元、1000元、500元的標準發放生活補貼；落戶後暫未就業或創業的，按上述標準發放6個月的生活補貼。（編輯：張淑伶）1070319

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