中市府財政穩健？藍營議員：玩文字遊戲騙市民

顏莉敏說，台中市政府執行率不佳，屢次被審計部的審核報告糾正，不但各項重大工程延宕，甚或有違反合約情事，經費核銷也屢出問題，現在卻用「撙節」來形容這些因為執行不佳而「還沒有執行的舉債金額」，玩弄文字遊戲到如此淋漓盡致的境界。

台中市政府今(19)日上午舉行市政會議進行財政簡報，會中市長林佳龍與財政局長再次宣稱台中市的財政穩健，又「撙節」多少金額云云，國民黨籍議員顏莉敏指出，把還沒執行的舉債額度說成「撙節」，玩弄惡劣的文字遊戲。顏莉敏說，以107年2月最新的債務狀況來看，台中市實際與未來將發生的舉債，早已高達1396億元，台中市的整體財政每況愈下，林佳龍難辭其咎，市府屢次用文字遊戲欺騙市民。

她表示，中央機關如財政部國庫署、行政院主計總處的內部人員對於台中市政府用「撙節」兩字頗不以為然，認為這充其量只是還沒執行的舉債額度，在整體層面來講，舉債的預算一經通過，不管是現在還是未來都必須執行，換句話說，舉債永遠都在那，要撙節應該一開始就在預算上不予編列，這才叫撙節，市府執行率不好沒把錢核銷完畢，那叫行政效率差，把執行率差當成撙節。

顏莉敏說，財政局的報告露了餡，107年2月底的實際舉債為928億，已編預算尚未舉借數為468億，也就是林佳龍執政到現在的整體舉債數早就達到1396億元之多，只是有些舉債金額因各種問題還沒執行罷了！顏莉敏痛批，如此可怕的舉債金額，市長林佳龍究竟有沒有把市民的納稅錢放在眼裡？

議員楊正中表示，林佳龍市長上任後，舉債連年攀升，105年預算含追加共舉債213.46億、106年預算含追加共舉債216.89億，而107年光本預算就要再舉債198.70億，若將這三年加總，林佳龍市府經手的舉債金額將超過 629億以上。

楊正中說，年度預算正是台中市政府年度「預計」要執行的施政目標，決算數則是台中市政府年度「實際」的執行進度，預算與決算的差額明顯正是市府無法達成績效的部分，市政府竟敢拿來說嘴當做政績，實在是笑掉眾人大牙。

楊正中說，台中市政府年年舉債，市民只看到市府積極辦理「花博說明會」這種政令宣導的活動，卻感受不到台中市政府實際完成的地方建設，市民荷包顯然沒被台中市政府用在刀口上。

市府表示，台中市正處於大建設階段，尤其捷運綠線工程自105年起進入付款高峰期，因此市府編列賒借收入相對較高，但所有的經費都是用在刀口上。儘管如此，市長林佳龍上任以來持續開源節流並撙節支出，至今已節省471億元，台中人均負債更為六都第二低，實際借款金額六都第三低，財政狀況持續穩健。藍營已多次刻意忽略這些客觀事實，市府不予苟同，但仍呼籲問政回歸理性客觀，勿一再自行解讀。

市府強調，台中99年升格直轄市後，城鄉差距大，加上剛躍升台灣第二大城，各項建設亟待發展。林佳龍上任後，審慎編列預算，帶動台中崛起，同時也積極爭取中央補助款挹注，104至106年已爭取到近469億元，在軌道部分，包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸到彰化等案均已獲納中央前瞻計畫，透過與中央的合作，開源節流，強化大台中整體競爭力。

截至107年1月底止，六都實際借款金額由高至低分別為，高雄市2,542億元、新北市1,374億元、台北市1,048億元、台中市871億元、台南市651億元、桃園市225億元，台中實際借款金額為六都第三低，更遠低於高雄及新北。