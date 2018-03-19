退而不能休　李朝全當選台南市獸醫師公會理事長

社團法人台南市獸醫師公會日前舉行會大會，選出理監事，由前台南市動保處處長、中華民國保護動物協會理事長李朝全，當選第18屆理事長。

李朝全是獸醫界的老兵，去年才從台南市動保處處長退休，閒雲野鶴的悠閒顯然還輪不到他，馬上當選中華民國保護動物協會理事長，以民間社團負責人為動保發聲，而今又榮任任台南市獸醫師公會理事長，舞台更寬廣了。

李朝全民國82年起擔任縣市合併前台南市動物防疫所所長，當時動保意識剛在萌芽，88年動保處公告實施是台灣動保業務的分水嶺，從無到有及之後經多次修訂，李朝全是台灣動保法從無到有的見證者，期間參與修法無役不與。