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退而不能休　李朝全當選台南市獸醫師公會理事長

記者黃文博／台南報導2018/03/19 17:22
▲李朝全當選台南市獸醫師公會第18屆理事長。（圖／李朝全提供，2018.03.19）
▲李朝全當選台南市獸醫師公會第18屆理事長。（圖／李朝全提供，2018.03.19）

社團法人台南市獸醫師公會日前舉行會大會，選出理監事，由前台南市動保處處長、中華民國保護動物協會理事長李朝全，當選第18屆理事長。

李朝全是獸醫界的老兵，去年才從台南市動保處處長退休，閒雲野鶴的悠閒顯然還輪不到他，馬上當選中華民國保護動物協會理事長，以民間社團負責人為動保發聲，而今又榮任任台南市獸醫師公會理事長，舞台更寬廣了。

李朝全民國82年起擔任縣市合併前台南市動物防疫所所長，當時動保意識剛在萌芽，88年動保處公告實施是台灣動保業務的分水嶺，從無到有及之後經多次修訂，李朝全是台灣動保法從無到有的見證者，期間參與修法無役不與。

李朝全說，天涯若比鄰，動物防疫無國界，不只要保護畜牧產業疾病防治與控制，更要維護廣大的消費者安全與健康，面對許多人畜共通傳染病的威脅，危害人體健康，防疫所無不竭力進行監測、預防、控制、撲滅等工作，隨著飼養寵物蔚為風氣，動物保護也成為防疫所的重點工作，獸醫師扮演的角色的專業功能愈來愈重要。

李朝全說，擔任獸醫師公會理事的是責任也是挑戰，他將全力以赴，目前他每星期都要到位於台北市的中華民國保護動物協會處理公務，而今又要忙於獸醫師公會，好在他退而不休樂於工作，忙碌帶來樂趣與成就感。

關鍵字獸醫師公會李朝全動保處處長
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