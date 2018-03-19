甩土匪政府！他奪回200萬花蓮善款　霸氣改捐育幼院

0206 花蓮大地震後，各地善心人士響應救災紛紛捐款，善款總額高達 20 億元，如今卻遭質疑有 8 億元擬用來補貼花蓮石材及觀光產業，引發各界不滿，網路紅人「館長」（陳之漢）、團購網執行長「 486 先生」（陳延昶）接連表示要退回捐款，今（ 19 ）日下午， 486 先生立刻取回了 200 萬款項，並霸氣改捐其他機構。

「 486 先生」下午在臉書粉絲專頁寫下：「館長，我動作比你快，花蓮捐款我要拿回來了」，並接著說：「對這次各界善款的使用，我是深表遺憾，不管花蓮官員如何解釋，善款本來就是社會大眾發揮人飢己飢的精神，希望能幫助身家財產受創的災民，而非對砂石業等產業『紓困』、『貸款』。業者若有營業上的資金需求應該是去跟銀行貸款才對」。