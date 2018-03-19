甩土匪政府！他奪回200萬花蓮善款　霸氣改捐育幼院

0206 花蓮大地震後，各地善心人士響應救災紛紛捐款，善款總額高達 20 億元，如今卻遭質疑有 8 億元擬用來補貼花蓮石材及觀光產業，引發各界不滿，網路紅人「館長」（陳之漢）、團購網執行長「 486 先生」（陳延昶）接連表示要退回捐款，今（ 19 ）日下午， 486 先生立刻取回了 200 萬款項，並霸氣改捐其他機構。
「 486 先生」下午在臉書粉絲專頁寫下：「館長，我動作比你快，花蓮捐款我要拿回來了」，並接著說：「對這次各界善款的使用，我是深表遺憾，不管花蓮官員如何解釋，善款本來就是社會大眾發揮人飢己飢的精神，希望能幫助身家財產受創的災民，而非對砂石業等產業『紓困』、『貸款』。業者若有營業上的資金需求應該是去跟銀行貸款才對」。
「 486 先生」認為這次事情過後，社會大眾對政府的信心無疑是一大重創，對於位處地震帶的台灣而言，並不是件好事，他說：「我希望花蓮的這幾個官員是否能好好想一下」。最後強調，將取回的 200 萬元善款改捐給台灣的育幼院、門諾醫院以及醫勞盟，並附上一張款項收據照片。
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「台灣政府不 EY ~」、「太帥了！就是要這樣，別被土匪政府騙了」、「那我也要去要回來」、「每次都這樣，所以我索性不捐了，亂動這些錢的垃圾都去吃屎！」「讚喔！請花蓮官員不要糟蹋我們的愛心」。