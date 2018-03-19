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中央社

洛夫病逝 文化圈緬懷

中央社2018/03/19 16:50
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯、江佩凌台北19日電）昨天才傳出作家李敖過世的消息，今天又接到洛夫病逝噩耗，政大台文所退休教授陳芳明今天在臉書發文感嘆，「當悲傷一直來一直來，或許這是死亡的豐收季節」。

詩人洛夫今天過世，享壽91歲，文化圈也紛紛在臉書上表達緬懷哀悼。

目前正在阿姆斯特丹的陳芳明，透過臉書發文感嘆：「當悲傷一直來一直來……或許這是死亡的豐收季節，我熟悉的作家，就這樣相偕遠走高飛。在我生命裡，洛夫帶給我許多情感上的衝擊。我寫的散文『秋葉赴約而來』，就在回憶我年少時期如何誤解他的詩行，在中年時期又是如何理解他的詩。」

陳芳明表示：「那種心靈上產生的律動，到現在仍然還是那麼鮮明。透過詩行，我終於明白他對流亡與死亡的體認。」

陳芳明原先就定好四月要在國家圖書館朗讀洛夫的詩，介紹洛夫的風格轉變，「內心裡，總是希望他也坐在台下，聽著我如何理解他。現在他已經走得那麼遠，也許他會以另外一種形式靜靜聽我朗誦吧」。

作家廖玉蕙則是在臉書轉貼洛夫的詩文「回鄉偶書」紀念他，她說：「不管他的寫的『鄉』是指哪裡，短短篇幅，就是讓人閱之蕩氣迴腸。」

東華大學華文文學系主任須文蔚在臉書發文緬懷，1992年偶然的機會下，須文蔚成為詩刊「創世紀」最年輕的成員，在洛夫出國前，他接下「創世紀」主編工作，洛夫留了一大疊未刊稿給他，其中多數是洛夫都用紅筆圈注與記號，「對精美的句子，他特別敏感與好奇，也是他作為一個編輯人了不起的地方」。

須文蔚指出，世人總是只看見洛夫幾個特殊的面向，包含存在主義、超現實、詩魔或戰爭詩人，但須文蔚認為，「洛夫的古典抒情與離散情懷，才是他最深沉的部分」。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070319

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