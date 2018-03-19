花博球衣出戰　台中市台灣人壽成棒隊成軍

台中城市隊是廖剛池擔任總教練，旗下網羅張泰山、鄭達鴻、林英傑、楊承駿和余書農等前職棒好手，另有日籍投手杉尾拓郎、長江翔太加入，陣容堅強。

由台中市棒球教育基金會成立、台灣人壽冠名贊助的「台中市台灣人壽成棒隊」，是台中市第一支城市隊，今天由市長林佳龍宣布正式成軍，並發表花博吉祥物石虎圖案的主場球衣後，四月將首次出征，參加由中華棒協主辦的春季聯賽，球隊已全力備戰，有信心拿下好成績。

今天全體隊員穿著石虎家族的球衣亮相，球衣上印著愛打棒球的石虎，並點綴石虎特有的斑點花紋，相當亮眼，一出場就讓人「驚豔」。市長林佳龍期許，隨著球隊征戰，可以為2018台中花博宣傳。

張泰山也表示，適逢花博在台中舉辦，參加這場有紀念意義的創隊球衣發表隊，非常開心，他說，球隊近期都在進行移地訓練，球員很努力，未來會持續打出好成績，希望大家拭目以待。

張泰山與林英傑在現場教花博吉祥物「來虎」打棒球，趣味十足，投球時來虎腿短投不出帥勁，笨拙的模樣很賣萌，逗得現場大笑。球隊選手也即興表演動感十足的「你是我的花朵」，穿著新球衣虎虎生風。



▲張泰山與林英傑在現場教花博吉祥物「來虎」打棒球，趣味十足，（圖／金武鳳攝 , 2018.3.19)

隊長鄭達鴻將花博主題球衣贈送給領隊林佳龍，宣告球隊成軍，首場比賽是中華棒協主辦的春季聯賽，林市長也授旗給鄭達鴻，為賽事加油。林佳龍說，台中棒球基金會改組後，全力推動各級棒球，目前台中市各級棒球都有了，台中成立城市棒球隊，希望不但推廣台灣國球棒球的風氣，更要結合公益活動。

中華棒協主辦共35隊參賽的春季聯賽，並在日本獨立聯盟的邀請下，6月前往日本比賽，緊接著海峽盃的比賽，7月則將到台東參加東海岸聯盟等賽事，成軍後的第一年賽事多，球隊將全力備戰，以「無懼」精神贏取好成績。