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台橡去年營收寫3年高 但純益年減8% 每股賺1.0

鉅亨網2018/03/19 16:58
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人工橡膠龍頭台橡 (2103-TW) 今 (19) 日公布去年財報，去年受到原料丁二烯行情波動影響，加上業外認列清算台耀石化損失，全年營收雖年增逾 17%、為近 3 年新高，但純益較去年減少 8%、達 8.74 億元，每股稅後純益 1.06 元。

台橡每股稅後純益為 1.06 元，董事會日前通過擬配發每股現金股利 0.96 元，配息率高達 9 成。若以今日收盤價 31.45 元計算，現金殖利率 3.05%。

台橡去年全年合併營收 317.66 億元，年增 17.85%，毛利率 10.48%，年減 3.92%，營益率 3.79%，年減 2.76%；稅後純益 8.74 億元，年減 8.22%，每股稅後純益 1.06 元。

台橡去年第 4 季合併營收 70.95 億元，季減 6.02%，年減 1.38%，毛利率 13.12%，季減 1.84 個百分點，年減 2.67 個百分點，營益率 5.09%，季增 0.77 個百分點，年增 1.89%；稅後純益 3.13 億元，季增 6.06%，年增 449%，每股稅後純益 0.38 元。

台橡去年受到原料丁二烯行情波動影響，加上業外清算台耀石化認列損失，使營運表現不如 2016 年，不過，今年在丁二烯價格回升與需求續揚下，台橡獲利表現可望回穩。

台橡日 K 線圖

 

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關鍵字台橡橡膠財報展望丁二烯塑化eps業外認列純益headline
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