中小企業遭拖欠貨款 立委籲政府以身作則

（中央社記者廖禹揚台北19日電）民進黨立委余宛如今天指出，中小企業面臨嚴重貨款拖欠問題，籲政府以身作則，經濟部長沈榮津回應，會請國營事業率先響應，並請國營會及總務司盤點經濟部轄下付款狀況。

民主進步黨立法委員余宛如今天在立法院經濟委員會指出，中小企業常面臨貨款遭延遲支付問題，導致財務困難，可能影響國內產業創新升級、加薪等能力，希望政府部門帶頭示範，不要拖欠貨款，並建立快速簡便、且具法律效益的輔助單位，增訂驗收及付款期限的規定，並公開拖欠貨款的企業。

今天出席經委會備質詢的經濟部長沈榮津回應，經濟部本部部分會請總務司檢討，是否可簡化流程，並盤點目前付款狀況，讓中小企業對政府的照顧「有感」；也會請國營事業率先響應，並請國營事業委員會盤點現況，與總務司於一週內在經濟部部務會議中提出報告。