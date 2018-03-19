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中央社

酒駕男逆向超車迎面撞 一家3口驚魂

中央社2018/03/19 16:56
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣鍾姓男子昨天載妻小返家，行經頭份市中正一路遭對向車輛跨越雙黃線迎面撞上，一家3口飽受驚嚇，幸無大礙；警方調查，肇事駕駛彭男酒駕逆向釀禍，酒測值0.7毫克。

苗栗縣頭份警分局斗坪所副所長邱宏仁今天受訪指出，這起車禍發生在昨天晚間9時許，32歲彭姓男子駕駛黑色自小客車由三灣往頭份方向行駛，在頭份市中正一路跨越雙黃線超車，當場撞上對向由鍾姓男子（32歲）駕駛的白色轎車，黑車左側車身幾乎全毀，撞擊後失控翻向路旁，又波及停在路邊另一輛汽車。

事故發生後，肇事彭姓男子一度受困駕駛座，經消防隊獲報到場協助脫困後送醫，臉部大面積撕裂傷，嘴巴腫脹無法言語；遭撞的白色車輛駕駛鍾姓男子後頸椎擦挫傷。

根據遭撞車輛行車記錄器影像，肇事車輛自對向車道跨越雙黃線，高速迎面撞上，車內原本在哭泣的小寶寶受到驚嚇，哭聲更顯淒厲，令人不捨。

鍾男說，當時載著老婆、小孩正要返家，看到黑車迎面衝過來，趕緊煞車，但「根本來不及」，事發第一時間，趕緊確認妻小安危，所幸均無大礙。

邱宏仁表示，肇事的彭姓男子經抽血換算酒測值0.7mg/L，聯繫彭男母親到場稱，兒子鮮少回家，「根本不曉得他在外面做什麼」。警方依公共危險罪將彭男送辦，並進一步釐清事故責任。

挨撞的鍾姓男子酒測值為零，得知對方酒駕釀禍，除了直呼倒楣，也打算提告要求賠償。（編輯：卞金峰）1070319

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