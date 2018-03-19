開張2個月 亞馬遜無人商店受熟客歡迎

（中央社拉斯維加斯18日綜合外電報導）亞馬遜公司首創無人商店Amazon Go兩個月前在西雅圖開張，根據這段時間追蹤客戶消費頻率，發現他們多是熟客。
在拉斯維加斯舉行的ShopTalk電子商務會議場邊，亞馬遜公司（Amazon.com Inc）副總裁普瑞尼（GiannaPuerini）接受路透社訪問時表示：「工作地點離Amazon Go非常近的人，例如在同棟樓上，會只為了買個飲料就下來，因為如此迅速方便。」
Amazon Go如同小型雜貨店，差別在於沒有收銀台。客戶透過掃描手機裡的app進入商店後，店裡的攝影機和感測器追蹤客戶從架上取下和放回的商品。等客戶離開，亞馬遜再從客戶儲存的信用卡收費。
普瑞尼說，Amazon Go店員大部分時間花在填滿架上商品，這也顯示商店受歡迎程度。
亞馬遜收集到的客戶消費資訊，可初步窺探AmazonGo開張以來發展如何。透過分析客戶來店頻率、銷售和其他方面數據，亞馬遜很可能得知是否及如何將這個概念商店擴展至美國其他地方。
普瑞尼拒絕談論特定擴店計畫，僅表示亞馬遜2017年收購的連鎖高檔超市全食超市公司（Whole FoodsMarket）不計畫加入無人商店技術。
亞馬遜也還在研究如何改善無人商店技術。另名副總裁庫瑪（Dilip Kumar）受訪時表示：「如果你給孩子看一罐可樂，他們大概看一、兩次就能輕鬆認得，但電腦就沒這麼容易。」
庫瑪說，亞馬遜仍持續努力教導電腦，如何根據盡可能最少資訊認得物品和人類活動，亞馬遜數千名專家中的一些人正在解決這個問題。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070319