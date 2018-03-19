開張2個月 亞馬遜無人商店受熟客歡迎

（中央社拉斯維加斯18日綜合外電報導）亞馬遜公司首創無人商店Amazon Go兩個月前在西雅圖開張，根據這段時間追蹤客戶消費頻率，發現他們多是熟客。

在拉斯維加斯舉行的ShopTalk電子商務會議場邊，亞馬遜公司（Amazon.com Inc）副總裁普瑞尼（GiannaPuerini）接受路透社訪問時表示：「工作地點離Amazon Go非常近的人，例如在同棟樓上，會只為了買個飲料就下來，因為如此迅速方便。」

Amazon Go如同小型雜貨店，差別在於沒有收銀台。客戶透過掃描手機裡的app進入商店後，店裡的攝影機和感測器追蹤客戶從架上取下和放回的商品。等客戶離開，亞馬遜再從客戶儲存的信用卡收費。