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美鑽井平台增 市場憂供給過剩 油價走跌

鉅亨網2018/03/19 17:08
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根據路透社報導，美國鑽井平台增加，引發市場對供給過剩的擔憂，週一 (19 日) 國際油價走跌。

格林威治時間週一上午 7 點 39 分，西德州中級原油期貨下跌 20 美分 (0.3%)，至每桶 62.14 美元；布蘭特原油期貨下跌 22 美分 (0.3%)，至每桶 65.99 美元。

上週五，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告指出，截至 3 月 16 日當週，美國石油鑽井平台增加 4 座，至 800 座。

新加坡期貨經紀商 Phillip Futures 週一稱，「美國產量激增，將使原油價格漲勢受阻。」

鑽井平台數量被視為原油產量領先指標，自 2016 年中旬以來，美國原油產量已增加逾 20%，達每日 1,038 萬桶，超越沙烏地阿拉伯，直逼俄羅斯。

即使美國原油產量大增，且被認為有機會超過俄羅斯，成為全球最大產油國，但目前俄羅斯平均每日產量，仍高達 1,100 萬桶左右。

為了支撐油價，石油輸出國組織 (OPEC) 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

不過，美國產量飆升，加上加拿大、巴西也持續增產，導致減產協議成效大打折扣。

許多分析師預期，全球石油市場將從 2017 年、2018 年初的「略顯供不應求」，轉為「供過於求」。

杜拜貨運投資服務公司 (FIS) 分析師 Matt Stanley 表示，「面對現實吧，原油供給真的太多了。」

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