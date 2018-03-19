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家中有狗靈？住到鬼屋怎麼辦？

保庇2018/03/19 17:01
家中有狗靈？住到鬼屋怎麼辦？（圖／保庇）
家中有狗靈？住到鬼屋怎麼辦？（圖／保庇）

日前一位網友在臉書發文，指出自己租下一棟透天厝，入住前曾請老師來看過，發現家中有「狗靈」，之後甚至發生許多不可思議的事件。為此，保庇NOW分別從兩個方面來探討：一是「狗靈」是否存在？二是若住到類似的房子該怎麼處理？

買房與租房最怕碰到鬼屋。（圖／PIXABAY）
買房與租房最怕碰到鬼屋。（圖／PIXABAY）

根據該網友爆料，他向房東承租的透天厝曾是動物醫院，因此屋中卡了為數不少的「狗靈」，然而靈魂目前科學尚無法驗證，各宗教的說法也不盡相同。但以台灣的信仰體系而言，接受動物有靈魂這件事並不難理解。

台北四獸山之畜魂碑。（圖／WIKI圖庫，賴亮名攝）
台北四獸山之畜魂碑。（圖／WIKI圖庫，賴亮名攝）

以這幾年盛行的為自家寵物辦法會祈求超度為例，其實早在日本時代，日本人大多會在屠宰場附近設立「畜魂碑」的習慣，用以安慰那些被屠宰的動物生靈，屠宰業者也會在每個月的初二、十六祭拜這些動物靈。

若以此脈絡追尋，可以瞭解在台灣的民間信仰體系中，動物與人一樣都有靈魂，但差異性可能只在於靈性的大小差別。而動物醫院與一般治療人類的醫院並沒有什麼差異，有為數不少的動物醫院也會定期舉辦類似超渡法會的儀式，將院中停留的動物靈送到該去的地方。

然而，若你真的不幸住到鬼屋，而且實實在在的發生了一些難解的事，並不是只有包包自己掉下來那麼簡單，那應該怎麼辦？

屋主賣房記得拜地基主。（圖／百度）

首先，無論你是買房或是租房，如果一進到房裡就感到不舒服，建議你跳過這個選項，去找其他房子。但如果已經成定局了，請一定要記得拜地基主。地基主是家宅的守護神，先打好招呼，請地基主保佑在這間房內能一切平安。

家中若有無形眾生盤據，可到廟中請神明作主。圖為青山宮靈安尊王「三祖」。（圖/黃彥昇攝）
家中若有無形眾生盤據，可到廟中請神明作主。圖為青山宮靈安尊王「三祖」。（圖/黃彥昇攝）

如果是住進去後才發現問題，就必須請神明出面處理。先找到房屋所在地的境主廟，如果不知道哪間是境主廟，就找最近的大廟，當地人都會很樂意告訴你。到了廟中，先燒香向神明稟報來意，自己的姓名，住家的地址都要說清楚，等插完香，過了十到二十分鐘後（這段時間是神明調檔案與查案的時間），再向神明擲筊詢問，家中是否真的有問題？

如果神明給了聖筊，表示家中真的有無形眾生盤據，那可以找廟方人員商量，詢問以往若碰到這種事，廟方會怎麼處理？每間廟與每位神明都有不同的處理方式，有些廟會請道長開淨符淨宅，也有神明會派五營兵馬前去察看，也曾聽過有神明直接指示要屋主將金身請回家宅內供奉一段時間，直接由神明在家中坐鎮。

但在這裡要提醒各位的是，一般的境主廟、大廟，在處理這些問題的時候幾乎是不收費的，所以那些一開口就要你掏大把鈔票出來處理的「老師」、「高人」，有時反而才是最需要注意的。

總而言之，這世界上有許多無法驗證的事物，在尋求協助的同時也要保持冷靜，不要讓奇怪的人事物趁虛而入，所謂「天助自助」，若自己自亂陣腳，神明想幫忙也會很苦惱，不知從何幫起。

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字地基主狗靈鬼屋
火葬花葬環保葬　我想成為堆...

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