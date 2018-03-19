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火葬花葬環保葬　我想成為堆肥可以嗎

保庇2018/03/19 16:51
火葬花葬環保葬　我想成為堆肥可以嗎（圖／保庇）
火葬花葬環保葬　我想成為堆肥可以嗎（圖／保庇）

你有想過要怎麼安排自己的身後事，隨著科技醫療的進步，人們的壽命愈來愈長，也擁有較多的時間來思考如何辦理自己的後事。除了土葬、火葬還有什麼葬符合自己理想中的方式，到底死後要怎麼安排才能讓自己滿意。

入土為安的觀念，深深地影響華人。台灣人口日漸增加，使活人居住都成為問題，哪能顧及死人。因此現在要購得一塊墓地，若是在北部至少得要準備50-100萬才有可能屬於自己的長眠之地。選擇公立墓園價格便宜，但是也只能放七年，時間一到就得要撿骨改放納骨塔。若選擇私人墓園，雖說是永久擺放，若公司倒閉或轉手也可能引起糾紛。

私人墓園平均價格
土地1坪 個人
北部 100,000-500,000元 300,000-3,000,000元
中部 50,000-150,000.元 150,000-500,000元
南部 30,000-120,000元 150,000-500,000元
東部 30,000-100,000元 10,000-300,000元

依照內政部統計，台灣約有9成民眾採用火葬。一方面是費用較傳統土葬便宜，後續的儀式也較為簡潔。對於忙碌的現代人來說，是最適合的方式。不過近幾年宗教團體倡導環保自然葬，逐漸讓民眾接受。火化後的骨灰不再擺放於靈（納）骨塔，而是拋撒大海、指定園區之中。

要注意的是環保自然葬，骨灰需要再經過研磨，無論是想要用花葬、樹葬、草葬、海葬，都需要事先申請，火葬場才能夠依照需求處理。依法規規定，需採用無毒易腐化的容器盛裝，並按照各縣市指定區域拋撒。別異想天開，自己隨便燒一燒，隨便找個地方就灑，這樣不僅不尊重，也會讓鄰居覺得困擾。

在美國卡翠娜．史培德（KATRINA SPADE）提出，死後成為堆肥的概念。屍體經過微生物和細菌自然分解，成為肥沃的土壤。處理大體的主建築將會有舉行喪禮的禮堂，以及緬懷先人的空間。和城市、社區結合，土壤能讓整個環境的植物長得更好。人們不再避諱死亡，回歸大自然循環系統。

這樣的概念跳脫宗教信仰的思維，不一定能讓大眾接受，卻將人與環境的關係一併考量，對於生命也有了另一種見解。目前僅在歐美國家嘗試施行，亞洲地區尚未聽聞有國家採用。大體處理不見得只能遵照傳統，仍有許多方式能夠嘗試。

資料來源：

臺灣殯葬資訊網
死後請將我做成堆肥

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關鍵字墓園火葬環保葬生前契約
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