誰說仙女送公文　原來是美男快遞啊！

四值功曹是道教中負責將人類疏文送達天庭的神明，分別是值年神李丙 、值月神黃承乙 、值日神周登、值時神劉洪。主要工作是考察紀錄功勞，不過在《西遊記》中，吳承恩讓祂們和護教伽藍、六丁六甲、五方揭諦等一起暗中保護唐僧，增加了守護的功能。

近日仙女送公文快遞大賽，成為全台民眾熱烈關注的重要賽事。但是傳遞重要公文的神仙，可不是這群吵吵鬧鬧的仙女，而是猛男值日生，四值功曹是也。

功曹，原本是漢代郡守、縣令的左右手，工作內容為考察業績紀錄功過，直到明代才廢除。道教沿用這個名稱，而有專司送件的四值功曹。

在小說中值日功曹最累，因為道士常常會說：「值日功曹何在？」需要隨傳隨到使命必達，說是飛天遁地、水裡來火裡去也不為過。近一點跑跑城隍爺、土地公，困難點就是下地府找找閻羅王，如果有重要大事當然得要親自交到玉皇上帝、三官大帝的手上，甚至去找找龍王、河神也是必要的。

道士請四值功曹送件時，為了讓祂們樂於工作出發前美言幾句：「香花送，使者早登程，寶馬金鞍空瓊闕，祥雲繚繞大羅天，足下彩雲生。隨表去，奏事預叮嚀，上詣諸天並瓊闕，下臨水國及陽寰，符使早登程。」

感念四值功曹的辛勞，舉行儀式時，會附上紙錢，讓功曹們買點飲料或點心墊墊肚子，若因為肚子餓誤了事，導致疏文無法順利送達的話，可就大事不妙了。所以該付的，還是得要雙手奉上才是。

仙女若想送件，說真的還輪不到祂們。畢竟天界可是講究規矩的，這中間若出事可是誰也賠不起。閃開讓專業的來，才能天、地、人三界溝通無礙暢所欲言。

資料來源：

四值功曹

四值功曹 | 道教有求皆應的文疏全靠祂來送，真是太辛苦了

天界的公文遞送員到底是誰？

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