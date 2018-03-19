深澳電廠爭議吵不完　專家：空汙根本是假議題

台電深澳電廠的環評案在一片爭議聲中通過，引發雙北民眾對於汙染加劇的恐慌，空氣汙染成為外界高度質疑的問題。電力專家同時也是現任能源部落客版主的陳立誠今（19）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時說：「這是很重要的一件事，應該要通過！」台灣綜合研究院院長吳再益也說：「沒有電的經濟是不可靠的！」在環保前提之下，政府要兼顧到能源、環境與經濟，不能偏廢。

陳立誠指出，電力最重要的第一是有沒有電用、第二是要考量成本，「現在大家完全沒考量到這兩點，每天都在吵空汙的問題，根本是假議題！」他表示，大家擔心空汙問題，實際上很多學理與資料都已經證明，PM2.5電廠只有占3%，所以把PM2.5的原因歸咎於電廠是非常大的錯誤。至於深澳電廠的重要性，他認為要從2個面向去探討。

陳立誠表示，台灣東北部的供電原來有深澳、協和、核二廠，以及和平電廠等4個電廠，現在深澳已經退休了，協和明年退休，核二可能再過2年也會退休，只剩花蓮一個電廠，北部供電只能靠「南電北送」，風險很高；再來，電價也是很重要的事情，為了節能減碳，煤電成了眾矢之的，政府現在的能源政策是把燃煤降到30%、燃氣提升到50%，燃氣比燃煤貴一倍左右，未來這幾年燃氣的比重會多十倍，成本就多了500到1000億的錢。

吳再益也認同台電深澳電廠計畫。他表示，北部是台灣經濟、政府部門、商業活動的重要地方，用電需求量非常高，就目前台電整個電力系統來說，北部的供電是供不應求的，況且深澳電廠是使用「超超臨界」機組，確實是所有燃煤火力電廠裡面，環保要求最高、汙染最低的。

吳再益說：「沒有電的經濟是不可靠的！」因為電力的穩定供應是支持台灣經濟發展很重要的一環，供電無虞才能持續投資，促進發展經濟。他強調，在這樣的環保前提之下，台綜院是支持深澳電廠使用燃煤發電的，因為蓋一座電廠少說要花個6到8年，萬一稍有個閃失延宕，至少影響到未來5到10年的經濟發展，負責任的政府應該要能源、經濟與環境三者兼顧，偏一而廢對大家都不好。