今日廣場》吳程遠／少了一個核四之後

即便空汙已經逐漸融入民眾的生活，跳電成為對非核家園間歇性的笑柄，但在台電宣布將燃料束運送回美國，並把價值三千億的核四廠轉型為「綜合電力園區」後，有別於過去「有禍大家擔、缺電未必只停我家」的共業愚鈍，「保留核四」反而成為社會高度共識，只是時間，已經不站在民意這邊。



這回，蔡政府不再只是見笑轉生氣，而是徹底在「錯誤的非核承諾」上做了斷。燃料束送回原廠，意味著空汙與缺電將成為台灣永久性的必然，就算反核族群急速萎縮，民間積極發起「以核養綠」的公投提案，讓這座封存的核四開始穩定供電，讓老舊核電廠退役、停止燃煤發電的政策髮夾彎，終究沒有出現。核四受困於政治，終結於政治的，蔡政府玉石俱焚的決定，或許讓任何政黨都無法藉由「啟動核四」作為解決空汙而贏得選舉，超越政治的膚淺算計，這是最真實的「無差別賣台」。



2014年，筆者率全美台灣同鄉聯誼會訪問團拜會前總統馬英九，面對當時反核聲浪強大，民進黨前主席林義雄的以死相逼，馬總統宣示「核四停工不停建、為未來的人面對限電或電費高漲時，留下一個選擇權」。這番談話未滿四年，政黨輪替後台灣已歷經電力短缺、電費調漲、嚴重空汙、罹肺腺癌人數的急劇上升的窘境。走上街頭的反核團體，從全盛時期的20 逾萬人到2000人，工商界對於台灣缺電將使外資卻步提出警告，都動搖不了民進黨不按理出牌的電力政策。重啟老舊核二廠，強行通過深澳火力發電廠，讓台灣電力的未來，如同今天的每一天，充滿不知何時缺電的渾噩，終日面對霧霾的壓抑。



扁政府宣布停建核四，蔡英文任行政院副院長時，追加預算，矢言如期、如質完成核四續建，馬政府時代，民進黨再傾全力反對核四。直至今日被民進黨翻來覆去多舛命運地核四，終究未獲得平反，為了滿足民進黨政治上的需索，民生及經濟發展不斷被犧牲，公道始終尋不回。眼見連燃料束都將要運回，徹底斬斷台灣電力的後路，想向民進黨為這一切荒唐要個解釋，討個道歉，是如此的遙不可及。



民進黨的非核家園政策，讓台灣電力捉襟見肘，霧霾滿溢，這齣「少了一個核四」的戲碼，被倒的豈止是三千億？穩定能源的國家安全，民眾對電力電費的選擇權，不分藍綠自在呼吸的基本人權，一併被賤賣，相較於只是「謀財」的前瞻八年八千億、新南向高風險融資千億或是與德國一人公司的投資千億，拆解核四對台灣的「害命」，堪稱是民進黨「無差別賣台」的顛峰之作。