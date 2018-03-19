影／香蕉哥哥、草莓姊姊沖繩完婚　浪漫婚紗照曝光

香蕉哥哥與草莓姊姊於今（19）日在沖繩舉辦婚禮，現場宴請50名親友見證兩人愛情。事實上，婚禮地點選在沖繩，全是因為草莓姊姊希望能在教堂結婚，平時對於小朋友頗為照顧的香蕉哥哥，對於寵妻更是毫不手軟，表示在查資料時，發現這個新教堂，並與家人溝通後，就決定在沖繩教堂結婚，讓人相當欣羨。

香蕉哥哥與草莓姊姊的婚禮全不假他人之手，包含訂房、安排機票、婚禮流程，全都是由兩人親手包辦。如今草莓姊姊婚紗照釋出，只見她穿著平口白色婚紗，手上拿著白色捧花，顯得相當有氣質。除了香蕉哥哥與草莓姊姊甜蜜站在一起，包含雙方家長也都入鏡，三對愛侶更顯甜蜜。