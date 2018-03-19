叫車服務後秀競起 Uber和他的競爭對手們爭鋒

備受爭議的 Uber 在過去幾年中，因為試圖擴展用戶並滲透到主要市場而虧損擴大，前年虧損 28 億美元，去年更進一步虧損了 45 億美元，現在面臨各國冒出頭來的強勁對手，將面對更大的競爭壓力。

尤其 Uber 最大金主軟銀投資數十億美元多家叫車 APP 服務，這使得 Uber 和同業的敵友界限也開始變得模糊。

Uber 目前的估值為 680 億美元，雖仍是業界第一，但若和以下競爭對手相比，Uber 第一的位子恐怕還得要更加努力才能維持。