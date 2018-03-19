動力-KY去年EPS腰斬 今年力拚車用及智慧家庭

散熱模組廠動力 - KY(6591-TW) 公布去年財報，受到新台幣升值、原物料上漲以及股本增加等 3 個負面因素衝擊，全年每股稅後純益餘 4.26 元，低於 2016 年的 8.86 元。展望今年，動力 - KY 表示，除了輝達將推出新一代 Volta 繪圖晶片，可望繼續拉高風扇需求，另外也將積極拓展車載及智慧家庭等新興應用領域。

至於產品出貨部分，動力 - KY 表示，2017 年電競用風扇出貨量約 1104 萬套，較 2016 年大幅成長 25%，全年電競相關產品佔營收比重也大幅提升到 82.5%。

對於獲利表現下滑，動力 - KY 表示，主要是受到美元匯率貶值、上游零組件缺貨及漲價、中國人力成本提高及中國環保相關法令趨嚴等影響，導致整體出貨經濟規模原本應該產生的效益反而遭到稀釋。

另外，動力 - KY 董事會今 (19) 日也通過盈餘分配案，每股將配發 2 元現金股利，以今日收盤價 97.7 元計算，現金殖利率 2.05%。

展望今年，動力 - KY 表示，輝達 (NVIDIA) 預計於今年上半年將發表新一代 Volta 繪圖晶片系列，由於其運算效能將較目前的 Pascal 架構提升 50% 以上，可望帶動電競相關產品新一波的升級潮，並提升散熱產品的需求，將是公司今年營運的主要成長動能之一。

此外，動力 - KY 表示，今年並將拓展車載及智慧家庭等新興應用領域市場，其中車載應用產品今年將從車用影音散熱系統拓展至高單價的車內空調風扇，智慧家庭產品將開發掃地機器人及空氣清淨機等新產品，搶攻海外新市場，有助於降低電子業淡旺季的波動影響，並擴大客戶族群至娛樂、車用及工業等多元領域。

動力 - KY 預估，今年毛利率在新款電競應用，加上中國生產廠區合併、產線擴充與自動化製程升級，預估產線擴充完畢後，總產能可望提高 20% 以上，有利於營運及管理效率，並降低整體人力成本，只要新台幣匯率維持平穩，毛利率表現有機會逐步上揚。