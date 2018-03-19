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中央社

前進法網培訓營 台灣青少年力拼冠軍圓夢

中央社2018/03/19 17:16
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北19日電）浪琴表2018決戰法網明日之星選拔賽，今、明兩天在板樹網球中心進行2天對決，全台共有男、女81名小選手參賽，目標是先闖進8強，再挑戰前進法網明日之星邀請賽資格。

浪琴表台灣分公司副總經理范瑞紅表示，浪琴表從2007年成為大滿貫法國網球公開賽大會指定計時器後，接下來每年都會在台灣舉辦選拔賽，挑選13歲以下的網球冠軍小將前往法網見世面，今年恰逢第10年，因此將破例同時選拔男、女組冠軍，同時一起前往法國。

台灣網球選手多半在硬地訓練，法網則是網壇年度四大滿貫賽當中，唯一紅土場地的大滿貫賽，范瑞紅透露，今年選拔賽8強出爐後，將於4月13日至15日，舉辦浪琴表前進法網培訓營，將由法籍教練指導小朋友紅土場地出賽的訣竅和戰術，也會教導小球員簡單的法文，結束後再進行最終總決賽。

來自高雄新甲國小六年級的侯醇謙，是目前12歲組全國排名第1的小將，他羞澀地表示，自己的偶像是瑞士名將費德勒（Roger Federer），希望自己能在這次選拔賽脫穎而出，和偶像一起站上夢想的舞台。

女子組頭號種子黃僅婷，從小就是運動健將，同樣來自南台灣高雄的她，從幼稚園開始學習直排輪，小學才開始打網球，不過近幾年已把重心轉往網球，她用成熟的口吻說：「大滿貫賽是網球最大的舞台，能站上去的選手都很厲害，他們都是經過很多磨練、靠著意志撐過去才能站上去，我也很想去看看。」

黃僅婷透露，她從沒去過歐洲，這次選拔賽她有信心可以奪冠，也希望可以帶著台灣的冠軍前進歐洲，和各國青少年球員一起切磋球技。（編輯：劉政權）1070319

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