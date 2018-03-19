難逃7年之癢魔咒？　阿翔老婆淚曝：婚前婚後差太多

《媽媽好神》邀請「浩角翔起」成員阿翔的老婆Grace分享「媽媽亂花錢日記」，本身是「枕頭控」的Grace只要躺到舒服的枕頭一定要帶回家，連出國都要帶著專屬枕頭。曾經阿翔忘了放枕頭，Grace難過到說：「你婚前婚後也差太多了，這個旅程一半已經毀了。」

阿翔與Grace自2011年結婚，Grace透露自己很在意睡眠品質，身為枕頭控的她，連出國都要在行李箱特別空出一個位置放枕頭。有ㄧ次全家一起回娘家，老公阿翔負責整理行李，但卻忘記放枕頭，讓Grace眼眶泛淚的說：「小孩很重要沒錯，但我覺得你太過分了，你婚前婚後也差太多了，以前你都會記得要帶我的枕頭，這個旅程一半已經毀了，因為我沒有我的枕頭。」主持人黃瑽寧笑說阿翔應該很失落，「因為他會懷疑妳覺得他的胸膛不夠厚實 」。沒想到鐘欣凌說：「阿翔的胸膛欸，難怪妳要枕頭。」全場笑翻。