難逃7年之癢魔咒？　阿翔老婆淚曝：婚前婚後差太多

《媽媽好神》邀請「浩角翔起」成員阿翔的老婆Grace分享「媽媽亂花錢日記」，本身是「枕頭控」的Grace只要躺到舒服的枕頭一定要帶回家，連出國都要帶著專屬枕頭。曾經阿翔忘了放枕頭，Grace難過到說：「你婚前婚後也差太多了，這個旅程一半已經毀了。」
阿翔與Grace自2011年結婚，Grace透露自己很在意睡眠品質，身為枕頭控的她，連出國都要在行李箱特別空出一個位置放枕頭。有ㄧ次全家一起回娘家，老公阿翔負責整理行李，但卻忘記放枕頭，讓Grace眼眶泛淚的說：「小孩很重要沒錯，但我覺得你太過分了，你婚前婚後也差太多了，以前你都會記得要帶我的枕頭，這個旅程一半已經毀了，因為我沒有我的枕頭。」主持人黃瑽寧笑說阿翔應該很失落，「因為他會懷疑妳覺得他的胸膛不夠厚實 」。沒想到鐘欣凌說：「阿翔的胸膛欸，難怪妳要枕頭。」全場笑翻。
▲梁赫群曝老婆花錢事蹟。（圖／東森超視提供，2018.03.19）
梁赫群表示，老婆Stacy是學音樂的，她覺得兒子的律動感很好，就買了一台木製的琴，想培養兒子的音樂感。沒想到梁赫群一看發票，竟花了8600元，但因為Stacy工作很忙，也沒人可以教小寶彈，結果現在鋼琴變成小寶的階梯，梁赫群無奈直呼：「買真的樓梯也只不過680元。」