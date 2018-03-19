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世展會水資源生命教育講座　屏東學子體驗挑水困境

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/19 18:06
▲民和國小師生響應水資源行動，體驗在極度缺水的環境中水資源的可貴。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.19）
▲民和國小師生響應水資源行動，體驗在極度缺水的環境中水資源的可貴。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.19）

3月22日是世界水資源日，台灣世界展望會屏東辦公室今(19)日於民和國小舉辦水資源生命教育講座，除了分享因受氣候變遷影響，導致長期乾旱、水源枯竭的國家景況，更邀請學生們現場體驗提著10公升的水走一段路，跨越椅子做的障礙物，模擬在崎嶇的道路提水的感覺，讓學生體驗在極度缺水的環境中、水資源的可貴。

民和國小學務主任陳長盛表示，台灣的水取得太容易，但水卻留不住，所以學生無法意識到水資源的珍貴，這是環境產生的錯覺，加上學生們生活在基礎建設已經很完備的台灣，打開水龍頭就有水，沒有經歷過要提水的年代，藉由台灣世界展望會的生命教育分享，讓學生們實際體驗提水的感覺，並且半天每班只能用這20公升的水來度過，對學生來說是很好的經歷，也讓學生把視野拉大到國際，看到原來還有許多國家，是無法像台灣這麼方便的取得水資源，以及缺水地區兒童衍生的安全、教育、健康等問題，也呼籲學生分享今天的心得給身邊的親友，讓大家一起來關心缺水地區的兒童。

根據世界衛生組織（WHO）報告指出，非洲撒哈拉沙漠以南有超過3.4億人口缺乏安全乾淨的飲用水。由於供水設備與技術有限，婦女與孩子必須日復一日頂著、扛著沉甸甸的水桶，辛勞地往返於家與汲水點之間。取水的路既漫長又遙遠，使得許多孩子為了取水來不及上學、失去接受教育的機會；亦有些孩子因為飲用不潔水源而生病，或是於取水途中發生危險意外而失去生命。

為改善非洲缺乏乾淨水的困境，世展會計畫透過水資源暨衛生方案，幫助非洲剛果、馬拉威、馬利、尚比亞、賴索托、莫三比克、尼日、查德、衣索比亞及獅子山等國家、逾11萬人擁有乾淨水源與衛生設施，改善兒童的生存環境。 　　 

關鍵字世展會水資源生命教育
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