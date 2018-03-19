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深澳電廠無法改燃氣？　學者：不能老是選擇蔬菜

記者彭夢竺／台北報導2018/03/19 17:51
▲台電深澳發電廠更新擴建計畫效法日本橫濱磯子電廠，採超超臨界 (USC, Ultra Super Critical ) 機組最先進技術。（圖／台電提供）
▲台電深澳發電廠更新擴建計畫效法日本橫濱磯子電廠，採超超臨界 (USC, Ultra Super Critical ) 機組最先進技術。（圖／台電提供）

台電深澳電廠的環評案在一片爭議聲中通過，引發外界許多批評與質疑，認為應該要使用燃氣，才能解決空汙的問題。對此，台灣綜合研究院院長吳再益今（19）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，能源應該要多元化組合，面面俱到的考量，「你不能老是選擇蔬菜，那其他營養呢？」電力專家陳立誠也說，政府將燃氣比重提升到50%是反其道而行，台灣正在走一條完全錯誤的道路。

台電深澳發電廠更新擴建計畫效法日本橫濱磯子電廠，採超超臨界 (USC, Ultra Super Critical ) 機組最先進技術，其排放接近燃氣機組排放標準，未來若特殊氣候條件發生空品不良，也會啟動降載減排機制，降低對空氣品質影響，送交環評大會審查後通過，引發一連串爭議。

許多人認為應該要有燃煤以外的選項。對此，吳再益指出，台灣目前大約有四種電力來源，燃煤、燃氣、核能與再生能源，政府其實在台灣從南到北有規畫LNG（天然氣）電廠，但這個前提是要先興建接收站，且為了因應2025年非核家園，核能即將要全面終止了，再生能源太陽光電、離岸風力發電雖然占比低，但是也都有在進行。

他說：「在這樣的一盤菜裡面，你不能老是選擇蔬菜，沒有魚、沒有肉的話，只有蛋白質，那營養呢？同樣的，如果你都大魚大肉，沒有青菜的話，也會膽固醇過高，所以要多方面的調配。」吳再益強調，能源本來就是個多元化的組合，多元化的配置才能夠降低營運的風險，政府本來就應該要面面俱到的考量。

陳立誠則表示，目前全球正在興建的燃煤機組超過500部，以日本為例，因為恢復核電困難重重、進度很慢，加上每年都花大筆的錢買燃氣，所以日本規畫在2030年加建45部大型燃煤機組，提供穩定且價廉的電力。他提到，日本的能源政策並沒有要以綠電或氣電取代核電，卻也沒有聽說有東京民眾因為PM2.5而反對燃煤，可是，台灣卻反其道而行，「這是完全無腦的行為，完全放錯重點，這對台灣的影響會非常大。」

陳立誠強調，從供電穩定與電價來考量，核能不能廢。他認為：「廢核是大錯！核能是又穩定又便宜，且安全性很高。」現在政府把燃氣提升到50%，卻沒有想到台灣的燃氣存量只夠一兩個星期，每天必須有一條船要進來補氣，萬一來兩個颱風，台灣就要斷電了，況且，燃氣會揮發，本就儲存不易，加上成本很高，這也是為什麼日本把燃氣降低，卻提升燃煤的原因。他說：「政府整個能源政策不對，台灣正在走一條完全錯誤的道路。」

 

關鍵字深澳電廠台電環評電力能源陳立誠吳再益
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