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娛樂

影／吳宗憲為兒子牽線安心亞　拱姊弟戀

記者翁新涵╱台北報導2018/03/19 17:40
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吳宗憲（憲哥）與安心亞一同搭檔主持TVBS選秀節目《我要當女一》，今（19）日開錄接受媒體聯訪，憲哥似乎相當滿意安心亞這個搭檔，不僅透露自己是一聽到她有主持才接下這個新節目，更想把兒子介紹給安心亞認識。

訪談中，憲哥單刀直入問安心亞：現在有沒有男朋友？她回答沒有之後，馬上說要幫她介紹，而且第一個就提到自己的兒子（吳睿軒Rick），拚命宣傳兒子很不錯、很有才華，長得很像Q版的趙又廷，希望安心亞不介意姊弟戀，本來安心亞還興致高昂表示可以認識一下，但當憲哥說兒子只有18歲時，安心亞立馬改口說可以當弟弟。

憲哥在訪談中不停誇讚安心亞，說她在代班過《我猜我猜我猜猜猜》之後，就開始紅了起來，稱她入行以來吃過不少苦，但依舊韌性很高地挺立在這個業界，而且一步一步到現在當女一，真的很棒。因此即使自己很忙，一聽到是跟安心亞主持《我要當女一》，就覺得一定要捧場。


▲這也是安心亞（左）代班主持《我猜我猜我猜猜猜》之後，再一次跟吳宗憲合作。（圖／記者葉政勳攝，2018.03.19）

憲哥還特別提點安心亞「9大主持要素」，包括起頭、承接、結尾、現場觀眾、電視機前觀眾、法令政令允不允許、梗要不要重複、注意PARTNER、注意天馬行空談話等，讓安心亞受益不淺。訪問最後，憲哥還被問到邵昕今早因酒駕接受偵訊一事，對於邵昕自稱是因為吃了薑母鴨的關係，也是酒駕前輩的憲哥則表示：「薑母鴨不該放那麼多米酒的。」

由兩岸各地上千人海選出來的27位新生美少女，今天現身《我要當女一》攝影棚參加第一次錄影，每個選手出類拔萃只為爭「女一」高下，在錄影過程中，同時間也提供給網友投票選出心目中支持的女一，投票成果亦將列入評審評核之一。

 

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關鍵字吳宗憲安心亞我要當女一
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