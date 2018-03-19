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台灣櫻花去年營收獲利雙創新高EPS 3.29元 擬

鉅亨網2018/03/19 17:43
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廚具廠商櫻花 (9911-TW) 去年營收及獲利同創歷史新高，該公司今 (19) 日董事會通過去年財報稅後純益 7.29 億元，每股純益為 3.29 元，董事會決議配發去年每股現金股利 2.6 元，優於上一年配發的 2.5 元，以今天收盤價 37.7 元計算，現金殖利率為 6.9%，法人估計該公司今年營收及獲利可望持續創新高。

台灣櫻花的去年財報營收 56.44 億元，毛利率 33.81%，年增 1.22 個百分點，稅後純益 7.2 億元，年增 2.72%，每股純益為 3.29 元；該公司董事會擬配發 2.6 元，配發率近 8 成。

台灣櫻花去年第 4 季營收 17.47 億元，季增 33%，年增率 11.4%，毛利率 32.4%，季減 1.7 個百分點，年減 0.4 個百分點，單季稅後純益 2.68 億元，季增 53%，年增 37.2%。單季每股純益為 1.22 元。

台灣櫻花主管表示，台灣地區高階廚衛電商品成長趨勢明顯，今年主要策略會以高階商品轉換、通路變革及整體廚房零售開拓為三大重點，新商品在 4、5 月間將陸續上市，今年整體銷售仍會維持成長。而在櫻花中國部分，隨著大陸「煤改氣」政策持續發酵，及櫻花自身電商通路的持續成長；預計在今年起市場占有率及獲利將穩健提升。

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