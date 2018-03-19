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中央社

台8家銀行挺綠色金融 海龍風場融資估逾3成

中央社2018/03/19 17:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北19日電）總投資額約1200億元，申請彰化外海18、19號風場的海龍計畫，今天宣布和台灣14家保險公司簽署共同承接風險意願書；預計下週將公布與本土8家銀行的融資合作計畫，總融資比重有望超過3成。

由加拿大北陸電力Northland Power Inc.（NPI）與新加坡玉山能源共同籌組的海龍風電計畫，目前申請彰化外海18、19號離岸風場，總裝置容量1208MW，爭取遴選資格，今天再度宣布將和台灣在地共14家保險公司合作，簽署「台灣保險共同承接風險意願書」。

14家業者分別為富邦、兆豐、國泰、和泰、明台、南山、新光、台壽保、新安東京海上、旺旺友聯、第一、台產、泰安及華南產險等保險公司。

NPI台灣區總經理馬聖安（Sean McDermott）致詞時表示，在歐洲專案融資是否成功，讓保險跟融資機構放心投入是重要關鍵，今天海龍計畫與台灣14個保險公司合作，借重他們的知識，讓整個風場可以提早發現問題、提早準備。

玉山能源執行長兼海龍計畫總監陳聰華指出，大家關注離岸風電產業，先前是硬體設備產業，其實軟體如綠色金融等也非常重要，今天簽約是讓綠色計畫真正落實。

陳聰華認為，透過NPI在歐洲即時的經驗，以及怡安風險管理顧問從風險分析、管控及承保能量的討論，能夠為台灣規劃出離岸風場最好的保險安排，而非只是複製歐洲經驗。

國泰產險總經理胡一敏指出，目前台灣唯一的兩支風機是由國泰銀行融資，也是保險主辦行，此次更擔任海龍計畫的財務顧問，並提供承保支持，協助海龍完成在地化目標，並提供海龍計畫興建中及營運後的保障。

海龍2個離岸風場總投資金額估計新台幣1200億元，NPI及玉山能源投資占比分別為60%、40%，預計融資金額為850億元，目前已經跟26家銀行接洽，其中至少8家是台灣在地銀行。

陳聰華表示，預計下週將公布由國泰銀行等8家在地銀行融資計畫，簽訂合作備忘錄，推估融資比重可達36%，丹麥再生能源融資擔保機構丹麥國家出口信貸（EKF）也加入金融合作夥伴。（編輯：林孟汝）1070319

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