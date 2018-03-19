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歐股盤中─基本資源類股疲軟 泛歐Stoxx 600

鉅亨網2018/03/19 17:43
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美國聯準會 (Fed) 將於美東時間週三 (21 日)，召開利率決策會議，市場屏息以待；週一 (19 日) 歐股走跌，泛歐 Stoxx 600 指數下挫 0.70%。

台北時間週一下午 5 點 36 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.70%，英國 FTSE 指數下跌 1.03%，德國 DAX 指數下跌 1.01%，法國 CAC 40 指數下跌 0.74%。

基本資源類股早盤表現不佳，平均跌幅達 1.6%；英美資源集團 (Anglo American)、礦業公司 Rio Tinto，以及銅礦商 Antofagasta，股價皆跌逾 1.5%。

英國軟體公司 Micro Focus 因下修 2018 營收預測，導致股價重挫逾 41%；法國購物中心運營商 Klepierre，早盤股價則大漲 26%。

Fed 將於美東時間週三，召開利率決策會議，市場預期，Fed 會宣布 2018 年以來首次升息。

投資人將密切注意 Fed 主席鮑威爾的發言，觀察其內容，是否出現偏離漸進升息路線的跡象。

上週五，美股三大指數收漲，但總結 1 週仍收黑，道瓊工業指數跌 1.6%，標普 500 指數跌 1%，那斯達克指數跌 1.3%。

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