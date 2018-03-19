歐股盤中─基本資源類股疲軟 泛歐Stoxx 600

英國軟體公司 Micro Focus 因下修 2018 營收預測，導致股價重挫逾 41%；法國購物中心運營商 Klepierre，早盤股價則大漲 26%。

Fed 將於美東時間週三，召開利率決策會議，市場預期，Fed 會宣布 2018 年以來首次升息。

投資人將密切注意 Fed 主席鮑威爾的發言，觀察其內容，是否出現偏離漸進升息路線的跡象。

上週五，美股三大指數收漲，但總結 1 週仍收黑，道瓊工業指數跌 1.6%，標普 500 指數跌 1%，那斯達克指數跌 1.3%。