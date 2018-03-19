人均負債6都第二低 林佳龍：中市財政穩健

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市人口躍升全台第二大城市，各項建設蓄勢待發，市長林佳龍今天表示，現在雖然是建設高峰期，但台中在6都的人均負債為第二低，實際借款金額也是6都第三低。

台中市財政局長林顯傾今天在市政會議中以「生活首都 財政穩健」為題進行專案報告，針對台中市預算、負債、財政因應策略等進行說明。另地方稅務局長陳進雄也針對稅收穩健成長、稅負公平合理、租稅環境友善等方面說明地方稅收狀況。

林顯傾表示，林市長上任後，積極開源節流穩健財政，至今已節省471億元，除市府撙節有成外，再加上全國GDP成長，使得台中市舉債空間從民國103年底的321億元，增加至目前的396億元，未來將做有效及充分的運用，使台中市各項重大施政建設計劃能夠順利推展，提升民眾生活福祉。