NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈響應水資源　國小學童體驗挑水困境王威晨：想努力追上隊上那些大神們理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

人均負債6都第二低 林佳龍：中市財政穩健

中央社2018/03/19 17:37
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市人口躍升全台第二大城市，各項建設蓄勢待發，市長林佳龍今天表示，現在雖然是建設高峰期，但台中在6都的人均負債為第二低，實際借款金額也是6都第三低。

台中市財政局長林顯傾今天在市政會議中以「生活首都 財政穩健」為題進行專案報告，針對台中市預算、負債、財政因應策略等進行說明。另地方稅務局長陳進雄也針對稅收穩健成長、稅負公平合理、租稅環境友善等方面說明地方稅收狀況。

林顯傾表示，林市長上任後，積極開源節流穩健財政，至今已節省471億元，除市府撙節有成外，再加上全國GDP成長，使得台中市舉債空間從民國103年底的321億元，增加至目前的396億元，未來將做有效及充分的運用，使台中市各項重大施政建設計劃能夠順利推展，提升民眾生活福祉。

林顯傾說，目前台中市平均每人負擔債務為6都第二低，截至106年底止，台中市平均每人負擔債務3.15萬元，低於高雄市的8.97萬元、台北市的3.9萬元、台南市的3.46萬元、新北市的3.39萬元，僅高於桃園市的1.03萬元，顯示台中財政穩定。

林佳龍表示，台中財政目前看來仍然穩健，現在雖然是建設高峰期，但台中在6都的人均負債為第二低，實際借款金額也是6都第三低；另外，市府並沒有單靠賣地維持財政平衡，像這幾年所標售的重劃區抵費地較少，讓地產可以隨著都市發展讓市庫運用。

林佳龍強調，市府秉持著創造性財政理念，提升預算效益，他認為不能一味追求市府存款的增加，而是應適當的使用及投資，才能為市民帶來幸福、促進城市發展，並形成良性循環，創造效益。(編輯:孫承武)1070319

弱視生熱愛生命 獲全國志工菁英假牙合約診所請密醫看診 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan