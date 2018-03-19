自己預算自己做主　中市府推動參與式預算

「台中市參與式預算第一階段網路票選活動宣傳記者會」今(19)日在台中高工舉行，市長林佳龍、民政局長周永鴻、教育局長彭富源、社會局長呂建德等多位局處代表出席，觀賞簡介影片、聆聽推動計畫主持人施聖文說明，並與學生共同實際操作i-Voting投票，鼓勵市民參與。東勢區長徐佩鈴、南區區長鍾正光、市議員何敏誠、邱素貞、台中高工校長黃維賢等人也到場響應。

台中市政府推動參與式預算，今年上半年於南區及東勢區辦理，共有25個市民提案，將從3月19日開始進行i-Voting兩階段網路票選，最終選出每區6個優先提案，由市府執行。「自己的預算，自己來決定！」市長林佳龍鼓勵市民踴躍參與，體現直接民主的核心價值，也讓民主教育向下扎根。

「自己的預算，自己來決定」林佳龍表示，台中市是台灣第一個以行政區域推動參與式預算的地方政府，104年度在中區試辦，之後擴大至山、海、屯區，至今已有30個提案，其中一半以上已經執行完成，透過市民提案、討論、投票的過程落實審議式民主，體現直接民主的核心價值，鼓勵大家積極參與、自己做主。

林佳龍指出，參與式預算推動民主向下扎根，只要年滿16歲的台中市民即可投票，希望同學們從生活中關心周邊環境，體現民主教育精神；另外，台中市也推動青年事務審議會等直接民主政策，並已爭取擔任「2019現代直接民主全球論壇」主辦城市，台中市的努力獲大會主席、同時也是台中國際非政府組織(INGO)中心顧問肯定。

周永鴻表示，參與式預算是一項可以讓青年表達意見的參政管道，票選活動今日正式啟動，鼓勵設籍於台中市的16歲以上高中職學生踴躍參與投票，讓青年的意見帶動城市改變。

民政局表示，南區及東勢區共有25個市民提案，從3月19日至25日進行第一階段網路票選，只要年滿16歲的台中市民均可參與，第二階段將於4月2日至8日進行網路票選，由設籍於南區及東勢區且年滿16歲的市民投票，最後選出每區6個提案，將交由市府權責機關執行。

網路票選期間，民眾至台中市iVoting網路票選系統輸入戶籍資料確認後，即可投票，也可於上班日攜帶身份證明文件至南區、東勢區區公所設置的投票站，由區公所人員協助投票，全市各高中職學校內並設置有網路投票站或提供公用電腦連結至市府i-Voting網路票選系統，方便學生參與。