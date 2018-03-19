台企業領袖逾4成樂觀看未來景氣　最擔心這3大外在威脅

根據調查結果指出，有44%台灣企業領袖認為全球未來1年的經濟將會改善，較去年的40%上揚，但只有30%台灣企業領袖對自身企業未來1年營收成長前景表達「非常有信心」，雖較2017年的28%小幅成長，若將時間拉長至3年來看，只有31%填答對未來3年公司營收成長非常有信心，比去年調查減少2個百分點。

資誠聯合會計師事務所19日發布「2018資誠台灣企業領袖調查報告─台灣企業的轉型課題」，有44%台灣 CEO 樂觀看待未來1年經濟前景，83%認同以多元指標來衡量繁榮，而民粹主義、匯率不穩定、法規過度監管則是台灣企業領袖認為前3大外在威脅，並有46%台灣 CEO 認為數位化人才難覓，91%認同強化組織的軟實力來吸引人才。

此外，今年調查中分別有79%、72%及65%的台灣企業領袖認為世界的貿易、法律規範、價值體系朝向多元化發展，而且相較全球有66%企業領袖認為需要在 GDP 等財務指標外，以更多元指標來衡量一地的繁榮如幸福指數，在台灣，有高達83%的企業領袖如此認為。

面對全球化帶來的衝擊，調查也發現，有30%的台灣企業領袖認為全球化對縮小貧富差距「完全沒幫助」，並有10%認為對防止氣候變遷與資源短缺完全無益，對全球化的效益持保留態度。

值得注意的是，民粹主義（26%）、匯率不穩定（26%）、法規過度監管（23%）被台灣企業領袖視為今年前3大外在威脅；其中「民粹主義」是今年首次納入問卷的選項，就有26%的企業領袖對此選項表達極度擔心。

同時，隨著全球氣候變遷持續加劇，台灣及全球企業領袖對於「氣候變遷與環境破壞」議題擔憂程度同步提升。今年有15%台灣受訪者對此感到極度擔憂，較去年的7%增加8個百分點，在全球，極度擔憂的比例更從去年的15%成長到今年的31%。

當然，科技也改寫人類生活樣貌，亦為全球企業競爭帶來變局，有43%台灣企業領袖認為未來5年內，AI、機器人、區塊鏈等生產或者服務的核心技術改變，將對企業造成不同程度的干擾；在全球，更有64%的企業領袖如此認為。

當問及企業吸引數位化人才的難易度，46%台灣 CEO 認為這件事相對或極度困難，在蒐集開放式填答的回覆並歸納分析，更發現「產業不符趨勢」乃是人才難覓的主要原因，其次為公司福利不佳、企業規模太小等。

為吸引數位化人才，有高達91%的台灣企業領袖認為必須強化組織的軟實力如團隊合作、溝通和數位技能，並有82%受訪者認同應該對工作被科技自動化取代的員工進行再教育。

值得注意的是，在今年的調查中，72%台灣企業領袖認為中國大陸是影響企業整體成長最重要的國家，美國僅以59%排名第二，與全球有46%企業領袖看重美國、中國大陸僅以33%排名第二的趨勢相左。

這項執行期間為2017年10月至2018年1月，調查團隊由資誠聯合會計師事務所合夥人以面訪方式、同時委託山水民意研究公司進行電話及網路問卷調查，共計完成228份量化問卷，並針對15位台灣企業領袖與產業領導者深度訪談。分析比對全球1293位企業領袖意見。