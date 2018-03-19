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台企業領袖逾4成樂觀看未來景氣　最擔心這3大外在威脅

記者顏真真／台北報導2018/03/19 18:40
▲資誠聯合會計師事務所發布「2018資誠台灣企業領袖調查報告─臺灣企業的轉型課題」，並由調查計畫主持人資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏說明。（圖／資誠聯合會計師事務所提供）
▲資誠聯合會計師事務所發布「2018資誠台灣企業領袖調查報告─臺灣企業的轉型課題」，並由調查計畫主持人資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏說明。（圖／資誠聯合會計師事務所提供）

資誠聯合會計師事務所19日發布「2018資誠台灣企業領袖調查報告─台灣企業的轉型課題」，有44%台灣 CEO 樂觀看待未來1年經濟前景，83%認同以多元指標來衡量繁榮，而民粹主義、匯率不穩定、法規過度監管則是台灣企業領袖認為前3大外在威脅，並有46%台灣 CEO 認為數位化人才難覓，91%認同強化組織的軟實力來吸引人才。

根據調查結果指出，有44%台灣企業領袖認為全球未來1年的經濟將會改善，較去年的40%上揚，但只有30%台灣企業領袖對自身企業未來1年營收成長前景表達「非常有信心」，雖較2017年的28%小幅成長，若將時間拉長至3年來看，只有31%填答對未來3年公司營收成長非常有信心，比去年調查減少2個百分點。

此外，今年調查中分別有79%、72%及65%的台灣企業領袖認為世界的貿易、法律規範、價值體系朝向多元化發展，而且相較全球有66%企業領袖認為需要在 GDP 等財務指標外，以更多元指標來衡量一地的繁榮如幸福指數，在台灣，有高達83%的企業領袖如此認為。

面對全球化帶來的衝擊，調查也發現，有30%的台灣企業領袖認為全球化對縮小貧富差距「完全沒幫助」，並有10%認為對防止氣候變遷與資源短缺完全無益，對全球化的效益持保留態度。

值得注意的是，民粹主義（26%）、匯率不穩定（26%）、法規過度監管（23%）被台灣企業領袖視為今年前3大外在威脅；其中「民粹主義」是今年首次納入問卷的選項，就有26%的企業領袖對此選項表達極度擔心。

同時，隨著全球氣候變遷持續加劇，台灣及全球企業領袖對於「氣候變遷與環境破壞」議題擔憂程度同步提升。今年有15%台灣受訪者對此感到極度擔憂，較去年的7%增加8個百分點，在全球，極度擔憂的比例更從去年的15%成長到今年的31%。

當然，科技也改寫人類生活樣貌，亦為全球企業競爭帶來變局，有43%台灣企業領袖認為未來5年內，AI、機器人、區塊鏈等生產或者服務的核心技術改變，將對企業造成不同程度的干擾；在全球，更有64%的企業領袖如此認為。

當問及企業吸引數位化人才的難易度，46%台灣 CEO 認為這件事相對或極度困難，在蒐集開放式填答的回覆並歸納分析，更發現「產業不符趨勢」乃是人才難覓的主要原因，其次為公司福利不佳、企業規模太小等。

為吸引數位化人才，有高達91%的台灣企業領袖認為必須強化組織的軟實力如團隊合作、溝通和數位技能，並有82%受訪者認同應該對工作被科技自動化取代的員工進行再教育。

值得注意的是，在今年的調查中，72%台灣企業領袖認為中國大陸是影響企業整體成長最重要的國家，美國僅以59%排名第二，與全球有46%企業領袖看重美國、中國大陸僅以33%排名第二的趨勢相左。

這項執行期間為2017年10月至2018年1月，調查團隊由資誠聯合會計師事務所合夥人以面訪方式、同時委託山水民意研究公司進行電話及網路問卷調查，共計完成228份量化問卷，並針對15位台灣企業領袖與產業領導者深度訪談。分析比對全球1293位企業領袖意見。

關鍵字資誠會計師事務所ceo企業匯率景氣科技企業領袖
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