周丹薇親戚女兒來台失聯 尋人高手助相聚

（中央社記者林長順新北19日電）中國民眾王姓男子的女兒13日來台後失聯，他透過親戚藝人周丹薇協助，找到海山警分局尋人高手蔡淑女幫忙，終於找到女兒。周丹薇今天帶著父女2人到海山分局致謝。

警方表示，王男24歲的女兒13日入境台灣後就失聯，他先向移民署專勤隊報案協尋，但因焦急所以又透過台灣親戚藝人周丹薇找到了海山分局尋人高手蔡淑女巡佐，因電話中無法陳述清楚，王男16日上午抵達台灣後到海山分局說明。

王男指出，女兒因投資失利情緒不穩，來台前曾傳坐高樓懸空照片給他，寫著「等我回來」，嚇壞所有人，他原本從美國要到上海探望，結果她又跑到台灣，後來完全失聯，怕她有自殺疑慮。