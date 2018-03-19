周丹薇親戚女兒來台失聯 尋人高手助相聚

（中央社記者林長順新北19日電）中國民眾王姓男子的女兒13日來台後失聯，他透過親戚藝人周丹薇協助，找到海山警分局尋人高手蔡淑女幫忙，終於找到女兒。周丹薇今天帶著父女2人到海山分局致謝。
警方表示，王男24歲的女兒13日入境台灣後就失聯，他先向移民署專勤隊報案協尋，但因焦急所以又透過台灣親戚藝人周丹薇找到了海山分局尋人高手蔡淑女巡佐，因電話中無法陳述清楚，王男16日上午抵達台灣後到海山分局說明。
王男指出，女兒因投資失利情緒不穩，來台前曾傳坐高樓懸空照片給他，寫著「等我回來」，嚇壞所有人，他原本從美國要到上海探望，結果她又跑到台灣，後來完全失聯，怕她有自殺疑慮。
王男表示，一直有一名自稱Joe的男子將女兒的消息傳微信告知他，說女兒的手機在大陸掉了，目前情緒不穩定。
蔡淑女瞭解案情後，除運用各方系統幫忙外，並商請110協助將男子手機緊急定位，查出定位點在台北市信義區松壽路一帶。蔡淑女隨即請台北市信義警分局三張犁派出所協助向周邊的飯店逐家找尋。
王男依據相關資訊查出男子住在W飯店，蔡淑女立即協請三張犁派出所協助調閱飯店監視器畫面，確認王女入住，王父則自行趕往該飯店大廳等候。王女17日晚間自外返回飯店，父女終於見面。（編輯：劉政權）1070319