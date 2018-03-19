台中就業博覽會　7千職缺等你來

由臺中市政府、國立中興大學聯合舉辦的「職得運轉 旺富臺中」就業博覽會，將於24日在中興大學惠蓀堂登場，有七大產業55家廠商參加，總計提供近7千職場，是今年度首次擴大舉辦的就業博覽會，歡迎即將畢業的準職場新鮮人，或是有意換工作民眾踴躍來「尋寶」。

市府勞工局長黃荷婷表示，臺中市為落實2025年非核家園的願景，積極推動綠色產業發展，並於水湳智慧城打造Anime動畫、Comics漫畫、Games遊戲產業聚落，發展具本土特色的ACG產業，因應這些產業的人才需求，特別邀請國內相關知名廠商參展，並設置綠能、ACG、半導體、生物科技、光電、服務業及製造業等7大熱門產業專區，方便求職者針對專長，上門應徵，尋找最適合自已的職缺。