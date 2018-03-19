台中就業博覽會　7千職缺等你來

由臺中市政府、國立中興大學聯合舉辦的「職得運轉 旺富臺中」就業博覽會，將於24日在中興大學惠蓀堂登場，有七大產業55家廠商參加，總計提供近7千職場，是今年度首次擴大舉辦的就業博覽會，歡迎即將畢業的準職場新鮮人，或是有意換工作民眾踴躍來「尋寶」。
市府勞工局長黃荷婷表示，臺中市為落實2025年非核家園的願景，積極推動綠色產業發展，並於水湳智慧城打造Anime動畫、Comics漫畫、Games遊戲產業聚落，發展具本土特色的ACG產業，因應這些產業的人才需求，特別邀請國內相關知名廠商參展，並設置綠能、ACG、半導體、生物科技、光電、服務業及製造業等7大熱門產業專區，方便求職者針對專長，上門應徵，尋找最適合自已的職缺。
▲台積電也提供職缺參加市府舉辦的大型就業博覽會，是年輕人響往的幸福企業。（圖／市府提供）
黃荷婷指出，這次參展的55家廠商，類別多元，包含2018年台灣企業百強之首-台積電、榮獲經濟部加工出口區管理處106年度「勞資關係優良事業單位獎」-友達晶材、德國風力發電龍頭大廠-台灣艾納康等企業。
此外，為響應行政院長賴清德呼籲企業為勞工調薪，此次參展廠商中，不乏宣布加薪產業，其中光電面板產業的大立光，已於去年為全體員工加薪3%、作業員加薪10%。另電子產業的台積電，更是連著2年，平均調薪幅度在3%至5%水準，今年4月仍將持續為員工加薪，調薪幅度也將與往年水準相當。
就業服務處處長傅晶如指出，為能讓民眾扎根臺中穩定就業，臺中市就業服務處與本市知名風力發電產業、電子商務產業廠商合作，拍攝虛擬實境VR影片，於活動現場提供求職者身歷其境之職場體驗及環境介紹，讓求職者對職場環境及工作內容一目了然，並於當天提供一對一職業適性診斷服務導入職涯工作卡系統，協助求職朋友勾勒出未來職涯的輪廓，歡迎求職民眾踴躍參加。