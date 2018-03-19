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百年桂花觀光打卡熱點　日式內灣派出所將遷建

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/19 18:14
▲有80年歷史的內灣派出所，日式風格造型與門前百年桂花樹，都是內灣風景區觀光打卡熱點。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.19）
▲有80年歷史的內灣派出所，日式風格造型與門前百年桂花樹，都是內灣風景區觀光打卡熱點。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.19）

內灣派出所是新竹縣極少數仍保留完整的日式派出所之一，與門前百年桂花樹，同樣都是內灣風景區觀光打卡的熱門景點，但因年久失修，在縣政府與橫山鄉公所及代表會努力下，將遷徙到鄉內的公有停車場土地，縣長邱鏡淳今(19)日主持開工動土典禮，上香祈求人員平安、機具順暢。
 

▲內灣派出所遷移改建，將可提升治安效能，並保存古蹟歷史風貌。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.19）

邱鏡淳表示，內灣派出所是全縣最古老的派出所，有80年的歷史，是該改建的時候了，曾聽員警提起，有時戶外及天花板會有蛇出沒，嚴重影響員警值勤情緒與安全，未來遷建後，可大大提升前、後山的治安狀況。警察局長張榮興則期望員警未來在好的硬體設備下，應加強為民服務品質。

內灣派出所建築本體建造於1938年（昭和13年），除了日式建築物的外觀十分吸睛外，門前百年桂花樹更受到觀光客的歡迎，但因派出所原址在內灣火車站鐵道旁山坡，雖有居高臨下的優勢，但也增加員警出勤機動性的難度，為避免破壞其歷史意義、古蹟價值及提升員警執勤效能，於是辦理遷移改建，並獲橫山鄉公所同意，無償撥用現有的橫山鄉公有停車場土地，縣政府全力支持總工程預算新臺幣2,600萬元整。


▲內灣派出所是新竹縣最古老的派出所，具有歷史意義、古蹟價值及觀光效益。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.19）

工程由雲開建築師事務所規劃、設計及監造，永發營造工程股份有限公司承造，預計以300個日曆天，興建地上1層之建築物；警察局長張榮興表示，新的派出所完工啟用後，不僅強化員警出勤機動性，有效提升行政效率與服務品質，也提供民眾更寬敞、舒適的洽公環境，全體員警將飲水思源做好維護治安、交通及為民服務工作，造福地方。

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