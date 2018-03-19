才剛新婚 妹婿疑被大舅子夥同友人打死

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）在南部經商的一名楊姓男子，昨日到宜蘭探望住在娘家的新婚妻子時，疑因金錢問題與娘家吳姓大舅子等3人起肢體衝突，楊男事後送醫不治。警方今天將吳嫌等人送法辦。

宜蘭縣警察局礁溪警分局偵查隊長王曜星今天下午受訪時說，分局昨天下午約3時獲報指出，礁溪鄉內有件糾紛案。警方前往現場發現，現年53歲的楊姓被害人，與吳姓大舅子、陳姓男子、游姓男子，因口角糾紛發生肢體衝突。

王曜星表示，員警當時到場時，陳男與游男已離開現場，楊姓被害人還能與警方交談，且並無明顯外傷，後因楊姓被害人身體不適，經送醫後在昨天下午約5時死亡。