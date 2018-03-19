才剛新婚 妹婿疑被大舅子夥同友人打死

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）在南部經商的一名楊姓男子，昨日到宜蘭探望住在娘家的新婚妻子時，疑因金錢問題與娘家吳姓大舅子等3人起肢體衝突，楊男事後送醫不治。警方今天將吳嫌等人送法辦。
宜蘭縣警察局礁溪警分局偵查隊長王曜星今天下午受訪時說，分局昨天下午約3時獲報指出，礁溪鄉內有件糾紛案。警方前往現場發現，現年53歲的楊姓被害人，與吳姓大舅子、陳姓男子、游姓男子，因口角糾紛發生肢體衝突。
王曜星表示，員警當時到場時，陳男與游男已離開現場，楊姓被害人還能與警方交談，且並無明顯外傷，後因楊姓被害人身體不適，經送醫後在昨天下午約5時死亡。
他說，事發後警方立即將吳姓大舅子、陳男與游男拘提到案，並於今天報請宜蘭地檢署相驗，初步死者沒有明顯外傷，死因有待進一步解剖釐清。吳姓大舅子、陳男與游男已依傷害致死罪嫌，移送檢方偵辦。
吳姓大舅子在被移送時，否認毆打死者，並說死者曾積欠岳母新台幣20萬元，他只是向死者詢問何時要還債而已。
死者妻子表示，事發前她在娘家廚房準備吃的，結果哥哥進來就問她「你丈夫是不是要來借錢？」她回答不是，後來丈夫就與哥哥等人發生衝突。丈夫未曾向娘家借錢，如果有的話，那也可能只是當初結婚時，金飾與婚宴部分先由娘家先支應。
警方表示，這起案件因雙方目前供詞尚有不同，是否因金錢借貸關係引發衝突？還有待進一步調查。（編輯：陳清芳）1070319