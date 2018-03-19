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中央社

蔡齊哲爭本土輪值熱門 變速球控球都進步

中央社2018/03/19 17:53
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職中信兄弟隊新秀投手蔡齊哲，被總教練史耐德點名為爭本土投手輪值，順位比較前面的人選；蔡齊哲表示，季後訓練特別強化變速球、修正出手點，收到不錯成效。

兄弟隊新球季先發投手輪值未定，除了3洋投外，本土投手輪值5搶2，目前人選為蔡齊哲、洪宸宇、楊志龍、王則鈞和吳蔚驊；蔡齊哲官辦熱身賽2場出賽，14日中繼1局失5分吞敗，昨天對Lamigo桃猿隊先發3局好投，表現亮眼。

史耐德表示，蔡齊哲從春訓開始，表現就很不錯，目前看起來，他是爭本土先發輪值順位比較前面的人選；兄弟結束官辦熱身賽後，還會安排隊內分組對抗賽，等到對抗賽結束，才會做出最後的決定。

蔡齊哲在去年中職季中選秀第4輪被兄弟選進，去年季末就上到一軍出賽，總計2場先發吞下2敗，防禦率18.00；蔡齊哲表示，季後有特別強化變速球，先前變速球控球不太穩定，投手教練另外也點出出手點不固定的問題，都有特別修正。

蔡齊哲有參加兄弟赴美移地訓練，他表示美國球隊比賽節奏快，自己的準備也要更快，美國打者打擊企圖心都很好，交手經驗收穫多。

昨天比賽，蔡齊哲先發投3局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，賽後教練團也鼓勵他控球進步很多、敢往打者的內角攻擊；對於新球季，蔡齊哲表示，一切都還在調整，給自己的目標「每場至少投完5局，保送不要太多」。（編輯：李錫璋）1070319

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